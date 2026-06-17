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مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای یزدگفت : ۶۴ واحد مسکونی آماده تحویل به متقاضیان است و با تکمیل شبکه برق، به زودی واگذار میشودکه البته، ۶۴ واحد دیگر نیز پس از محوطهسازی، تکمیل آسانسورها و رفع نواقص جزئی، حداکثر تا یک ماه آینده تحویل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، عظیمی زاده با اشاره به روند اجرای این طرح اظهار کرد: در مرحله نخست، ۶۴ واحد مسکونی به طور کامل آماده تحویل است و تمامی زیرساختهای آب، فاضلاب و معابر آن اجرا شده است. تنها تکمیل خط انتقال برق طرح باقی مانده که توسط شرکت توزیع برق در حال انجام است و پس از اتمام این بخش، واحدها به متقاضیان واگذار خواهد شد.
وی افزود: در مرحله دوم نیز ۶۴ واحد دیگر در مراحل پایانی قرار دارد و تنها محوطهسازی، تکمیل آسانسورها و برخی نواقص جزئی داخلی باقی مانده است که پیشبینی میشود این واحدها نیز ظرف یک ماه آینده آماده تحویل شوند.
مدیر طرح درباره زمان تحویل سایر واحدهای طرح نیز گفت: عملیات اجرایی این واحدها همزمان در حال اجرا است و مراحل کاشیکاری، گچکاری و نازککاری با سرعت در حال پیشرفت است.
وی ابراز امیدواری کرد با ادامه روند فعلی، زمینه تحویل سایر واحدهای نهضت ملی مسکن تا پایان شهریورماه فراهم شود تا متقاضیان بتوانند هرچه سریعتر در واحدهای خود ساکن شوند.