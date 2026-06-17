به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون پرورشی و تربیت‌ بدنی آموزش و پرورش نیشابور گفت: جشن تکلیف بیش از ۶۰۰ دانش‌ آموز دختر که به سن تکلیف رسیده‌ اند، با همکاری آموزش و پرورش و بسیج دانش‌ آموزی نیشابور برگزار شد.

سید موسی‌الرضا دستجردی افزود: آنچه این برنامه را از سایر جشن‌ های تکلیف متمایز می‌ کند، برگزاری آن در بستر اجتماعات شبانه بود و دانش‌ آموزان در کنار تجربه جشن تکلیف، با رهبر انقلاب و آرمان‌ های شهدا تجدید میثاق کردند و یاد دانش‌ آموزان شهید مدرسه میناب را گرامی داشتند.

دستجردی ادامه داد: یکی از اهداف مهم آموزش و پرورش در حوزه تربیتی، پیوند دادن مفاهیم دینی با زندگی اجتماعی دانش‌ آموزان است. جشن تکلیف تنها یک مراسم نمادین نیست، بلکه نقطه آغاز مرحله‌ ای جدید از زندگی دانش‌ آموزان محسوب می‌ شود که در آن با مسئولیت‌ های فردی، اخلاقی و دینی خود آشنا می‌ شوند.

وی با اشاره به اینکه این مراسم در دو بخش مجزا برگزار شد، اظهار کرد: بخش نخست در مسجد جامع نیشابور برگزار شد که در آن دانش‌ آموزان نماز مغرب و عشا را به امامت امام جمعه نیشابور اقامه کردند و با احکام و مسائل دینی آشنا شدند و بخش دوم نیز در حسینیه خیابان امام خمینی (ره) برگزار شد.

دستجردی افزود: تلاش کردیم این برنامه به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که علاوه بر خلق خاطره‌ ای شیرین، ماندگار و معنوی برای دانش‌ آموزان، زمینه تعمیق باورهای دینی، ارتقای آگاهی‌ های مذهبی و تقویت هویت فرهنگی و انقلابی آنان را نیز فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش نیشابور در راستای مأموریت‌ های تربیتی خود، اجرای برنامه‌ های فرهنگی و دینی ویژه دانش‌ آموزان را با جدیت دنبال می‌ کند و برگزاری جشن تکلیف در قالب‌ های نوآورانه و اثرگذار می‌ تواند نقش مهمی در تقویت هویت دینی نسل نوجوان ایفا کند.