مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس گفت: استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها برای بازسازی، نوسازی و توسعه فناوری در صنعت پتروشیمی، علاوه بر تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌های تولیدی کشور، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نسل جدیدی از فناوری‌های بومی و کاهش وابستگی به خارج باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، در آیین رونمایی از بزرگ‌ترین قرارداد تولید بار اول کشور و امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان معاونت علمی و هلدینگ خلیج فارس، با اشاره به اهمیت این رویداد اظهار کرد: انعقاد این قرارداد، نقطه آغاز فصل جدیدی از همکاری میان صنعت و زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور برای اجرای بزرگ‌ترین پروژه تولید بار اول در صنعت پتروشیمی ایران است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده در قانون جهش تولید دانش‌بنیان و حمایت از ساخت تولید بار اول، افزود: این قوانین بستری ارزشمند برای بهره‌گیری از توان علمی کشور فراهم کرده‌اند و امروز شاهد هستیم که شرکت‌های بزرگ صنعتی با اتکا به همین ظرفیت‌ها، اجرای پروژه‌هایی را در دستور کار قرار داده‌اند که پیش از این وابسته به فناوری‌های خارجی بودند.

تولید بار اول؛ حلقه اتصال دانشگاه، صنعت و اقتصاد

شریعتمداری با تأکید بر اینکه توسعه فناوری بدون حضور نیروی انسانی متخصص امکان‌پذیر نیست، گفت: اجرای پروژه‌های تولید بار اول موجب شکل‌گیری یک ارتباط دوسویه میان دانشگاه، صنعت و اقتصاد می‌شود. در چنین فرآیندی، دانشجویان، پژوهشگران، اساتید دانشگاه و شرکت‌های فناور به صورت مستقیم در حل مسائل واقعی صنعت نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی ادامه داد: اگر زمینه حضور این نیرو‌های متخصص در پروژه‌های صنعتی فراهم نشود، بخش مهمی از سرمایه انسانی ارزشمند کشور که سال‌ها برای تربیت آن هزینه شده است، بلااستفاده خواهد ماند. از همین رو، حمایت از تولید بار اول در حقیقت حمایت از سرمایه انسانی کشور نیز محسوب می‌شود.

اعتبار مالیاتی؛ ابزاری هوشمند برای توسعه فناوری

مدیرعامل هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به ظرفیت اعتبار مالیاتی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، این ابزار را یکی از مترقی‌ترین سازوکار‌های حمایتی کشور دانست و گفت: در بسیاری از کشور‌ها سیاست مالیاتی صرفاً با هدف افزایش درآمد‌های دولت دنبال می‌شود، اما در این قانون، اعتبار مالیاتی به ابزاری برای توسعه فناوری، حمایت از نوآوری و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش دانش‌بنیان تبدیل شده است. قرارداد تولید بار اولی که امروز رونمایی شد، بزرگ‌ترین طرح بهره‌مند از اعتبار مالیاتی در صنعت پتروشیمی محسوب می‌شود.

توقف پروژه‌های کم‌بازده و جایگزینی فناوری‌های نوین

شریعتمداری با اشاره به ضرورت بازنگری مستمر در طرح‌های توسعه‌ای صنعت پتروشیمی اظهار کرد: در فضای رقابتی امروز، صنایع نمی‌توانند با فناوری‌های قدیمی به فعالیت ادامه دهند. اگر پروژه‌ها متناسب با تحولات جهانی به‌روزرسانی نشوند، هنگام بهره‌برداری توان رقابت خود را از دست خواهند داد.

بزرگ‌ترین پروژه دانش‌بنیان صنعت پتروشیمی

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با اشاره به پروژه سولفورزدایی از گاز‌های مشعل گفت: فناوری مورد استفاده در این طرح به طور کامل در داخل کشور توسعه یافته و یکی از مهم‌ترین نمونه‌های بومی‌سازی دانش فنی در صنعت پتروشیمی به شمار می‌رود.

وی افزود: این پروژه در حوزه گوگردزدایی از گاز‌های مشعل کم‌فشار اجرا می‌شود و می‌تواند ضمن کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی، زمینه بهره‌برداری اقتصادی از منابعی را فراهم کند که پیش از این به هدر می‌رفتند.

شریعتمداری، همچنین از پتروشیمی نوری به عنوان یکی از پیشگامان نوآوری در صنعت پتروشیمی یاد کرد و گفت: محصول LLD تولیدی این شرکت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین محصولات دانش‌بنیان صنعت پتروشیمی کشور شناخته شده و همین موضوع موجب شد پتروشیمی نوری به عنوان بزرگ‌ترین مجتمع دانش‌بنیان صنعت پتروشیمی معرفی شود.

بازگشت ۸۹ درصد ظرفیت تولید پتروشیمی‌های آسیب‌دیده

مدیرعامل هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس در بخش دیگری از سخنان خود به آثار جنگ تحمیلی سوم بر زیرساخت‌های پتروشیمی کشور اشاره کرد و گفت: دشمن تلاش کرد زیرساخت‌های حیاتی صنعت پتروشیمی را هدف قرار دهد و در برخی بخش‌ها نیز خساراتی وارد شد، اما نتوانست اراده و انگیزه متخصصان و کارکنان این صنعت را متوقف کند.

وی افزود: امروز بخش قابل توجهی از درصد از واحد‌های پتروشیمی که در جریان جنگ از مدار تولید خارج شده بودند، مجدداً به چرخه تولید بازگشته‌اند و برخی مجتمع‌ها حتی بیش از ظرفیت اسمی خود در حال تولید هستند.

شریعتمداری با اشاره به عملکرد پتروشیمی نوری اظهار کرد: این مجتمع هم‌اکنون با ظرفیتی بیش از ظرفیت اسمی در حال فعالیت است و سایر واحد‌های آسیب‌دیده نیز با تلاش شبانه‌روزی متخصصان در مسیر بازگشت کامل به تولید قرار دارند.

برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌های چند میلیارد دلاری بازسازی

وی با بیان اینکه بازسازی و نوسازی صنعت پتروشیمی نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده است، گفت: برآورد‌های اولیه نشان می‌دهد حجم پروژه‌های مورد نیاز در حوزه بازسازی، نوسازی، تولید برق، تولید بخار و ارتقای زیرساخت‌های انرژی به حدود پنج تا هفت میلیارد دلار می‌رسد.

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس افزود: هدف ما صرفاً بازسازی شرایط گذشته نیست، بلکه می‌خواهیم زیرساخت‌هایی با فناوری‌های جدید، کارایی بالاتر و بهره‌وری بیشتر ایجاد کنیم تا صنعت پتروشیمی کشور در برابر بحران‌های آینده مقاوم‌تر شود.

«دانش‌بنیان‌ها» محور اصلی نوسازی صنعت پتروشیمی

شریعتمداری با تشریح محور‌های همکاری مشترک با معاونت علمی گفت: توسعه دانش فنی و لایسنس‌های بومی، خدمات مهندسی پایه و تفصیلی، طراحی و اجرای سازه‌های صنعتی، بومی‌سازی تجهیزات دوار، ساخت قطعات تحریمی، توسعه سامانه‌های ابزار دقیق و کنترل، تولید مواد شیمیایی تخصصی، کاتالیست‌ها و همچنین توسعه نرم‌افزار‌های صنعتی از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که در قالب این همکاری مشترک دنبال خواهد شد.

وی تأکید کرد: تجربه سال‌های اخیر و به‌ویژه شرایط جنگ نشان داد که کشور باید در تأمین تجهیزات راهبردی و قطعات حساس به خودکفایی برسد. به همین دلیل استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی و ساخت تجهیزات راهبردی، یکی از اولویت‌های اصلی هلدینگ خلیج فارس در مسیر بازسازی و نوسازی صنعت پتروشیمی خواهد بود.



