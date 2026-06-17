استاندار قزوین: شاهد حضور پرشور اقشار مختلف جامعه در بیش از صد شب در خیابان ها هستیم و این تجمع یک سرمایه اجتماعی است و مردم برای حفظ آرمان‌های خود احساس مسئولیت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز قزوین گفت:این تجمع یک سرمایه اجتماعی است و مردم برای حفظ آرمان‌های خود احساس مسئولیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه مردم بالغ بر صد شب در خیابان‌ها پرچم گردانی می‌کنند افزود: نیرو‌های مقتدر مسلح نیز در میدان عملکرد قابل قبولی داشتند.

استاندار با بیان اینکه مردم با حضورشان مسئولیت مسئولان را خطیرتر می کنند تا در قبال پاسخگویی به نیاز‌های مردم بیشتر تلاش کنیم اظهار داشت: ما در نقاط مختلف استان تمامی شهر‌ها و روشتا‌ها شاده حماسه آفرینی مردم بودیم.

نوذری با اشاره به حوادث دی ماه گفت: این حضور در پاسخ به همان جریانات اتفاق افتاد که دشمنان سخت‌ترین حمله‌ها را به رهبر معظم انقلاب داشتند.

وی توجه به ناترازی انرژی را یکی از مهمترین اولویت‌های دولت در استان برشمرد.

استاندار نظارت بر بازار، آب، بهداشت، گردشگری و کشاورزی را از دیگر اولویت‌های مجموعه استانداری در استان بیان کرد.