هنرمندان مهابادی با طراحی و تولید آثار سفالی، این هنر اصیل ایرانی را صادرکردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد، تعدادی از هنرمندان خوش ذوق مهابادی شاهکار دستانشان با گل، معنا پیدا کرده. اوین رمضان پور طراح سفال می‌گوید: طرح‌های رنگارنگ با نقش و طرح‌های متنوع هنری که روی سفال‌ها زده می‌شود برگرفته از طبیعت منطقه است. شرمین حسین پور سفالگرکارآفرین مهابادی هم تولیداتش درآن سوی مرز‌ها مشتری دارد. بی شک توسعه صنایع دستی با تکیه برظرفیت‌های بومی و پیشینه غنی فرهنگی می‌تواند علاوه براحیای هنر‌های فراموش شده، زمینه ساز رونق اقتصادی هم باشد. آنچه کارگاه‌های سفالگری مهاباد را به جایگاه واقعی خود میرساند تجاری سازی این هنر است که باید بیشتر مورد توجه مسئولان قرارگیرد.