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طرح «هزار و یک مهربانی» با همکاری خیران و داوطلبان هلال احمر و به یادبود شهدای دانش آموز میناب در نیشابور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول جوانان جمعیت هلال احمر نیشابور گفت: در قالب طرح «هزار و یک مهربانی» و نذر خدمت، با همکاری خیران و داوطلبان و یادبود شهدای دانش آموز میناب، ۸ هزار دست لباس و یک هزار جفت کفش نو به ارزش ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان میان دانش آموزان ۳۰ روستا توزیع و از ۲۰ جوان افتخارآفرین اجمعیت هلال احمر تجلیل شد.
اسماعیل شاه بیگی افزود: این کمک ها توسط خانه های هلال در ۳۰ روستای منطقه، با همت اعضا و شورای اجرایی خانه های هلال، میان دانش آموزان، کودکان و نوجوانان توزیع شد.
وی ادامه داد: در ادامه این برنامه، از ۲۰ نفر از جوانان افتخارآفرین هلال احمر که در موقعیت های مختلف، از جمله در حوادث، فعالیت های ورزشی و دیگر مأموریت های مهم، یاری رسان این اداره بوده اند، تجلیل شد.
شاه بیگی گفت: «برنامه های ما معطوف به توانمندسازی جوانان و گسترش فرهنگ نوع دوستی و خدمت رسانی در نقاط دوردست است و خانه های هلال، پایگاه های اصلی این حرکت مردمی خواهند بود.»