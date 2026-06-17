پوستر کاروان اعزامی تیم ملی کاراته ایران به مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶، به نام سردار شهید حاج کمیل مطیع دوست کومله از شهدای جنگ تحمیلی سوم مزین شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، پوستر کاروان اعزامی تیم ملی کاراته ایران به مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶، به نام سردار شهید حاج کمیل مطیع دوست کومله از شهدای جنگ تحمیلی سوم مزین شد.

ملی‌پوشان کاراته کشور در دو بخش کاتا و کومیته (تیمی و انفرادی)، از روز پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ در تاتامی مسابقات قهرمانی آسیا در بالی اندونزی به مصاف حریفان خود می‌روند.