صرفه جویی، راهکار کاهش هزینه خانواده و رشد اقتصاد کشور
صرفهجویی در مصرف انرژی یک اقدام اقتصادی مهم است که هم بر بودجه و هزینه خانوادهها و هم بر عملکرد اقتصاد کشور اثر مثبت میگذارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، در شرایطی که هزینههای زندگی و انرژی در جهان امروز، رو به افزایش است، مدیریت مصرف انرژی میتواند باعث کاهش هزینه خانوادهها، افزایش رفاه و تقویت رشد اقتصادی شود.
مصرف انرژی با روشهای سادهای مثل استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب در حمام و آشپزخانه، خاموش کردن لوازم غیرضروری، استفاده از لامپ کممصرف، تنظیم دمای وسایل گرمایشی و سرمایشی روی درجه رفاه و عایقکاری مناسب خانه کاهش پیدا میکند و به تبع آن، هزینه قبضهای انرژی کمتر میشود و فشار مالی بر خانواده کاهش مییابد.
از سویی دیگر صرفه جویی در مصرف انرژی موجب کاهش هزینه تولید، بهبود بهرهوری، کاهش فشار بودجهای و تقویت رشد اقتصادی خواهد شد.