مصرف انرژی با روش‌های ساده‌ای مثل استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب در حمام و آشپزخانه، خاموش کردن لوازم غیرضروری، استفاده از لامپ کم‌مصرف، تنظیم دمای وسایل گرمایشی و سرمایشی روی درجه رفاه و عایق‌کاری مناسب خانه کاهش پیدا می‌کند و به تبع آن، هزینه قبض‌های انرژی کمتر می‌شود و فشار مالی بر خانواده کاهش می‌یابد.از سویی دیگر صرفه جویی در مصرف انرژی موجب کاهش هزینه تولید، بهبود بهره‌وری، کاهش فشار بودجه‌ای و تقویت رشد اقتصادی خواهد شد.