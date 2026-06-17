پخش زنده
امروز: -
آیتالله جوادی آملی مهمترین مانع پیشرفت انسان و جامعه را غفلت از اصلاح درون دانسته و با اشاره به دشمنیهای تاریخی رژیم صهیونیستی با ملتها، بر ضرورت حفظ وحدت، اخلاق و خدمترسانی صادقانه به مردم تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به همراه جمعی از مدیران این وزارتخانه با حضور در بیت آیتالله العظمی جوادی آملی در احمدآباد دماوند، با معظمله دیدار و گفتوگو کرد.
آیتالله جوادی آملی در این دیدار با تأکید بر اینکه جهان بر مدار حق و عدل الهی اداره میشود، اظهار داشتند: گرداننده این عالم خدای سبحان است و همه نظام هستی به دست او اداره میشود. همان خدایی که از تلخترین گیاهان، شیرینترین عسل را پدید میآورد، قادر است از دشواریها و حوادث نیز فرصت و رشد بیافریند.
معظمله با اشاره به نقش انسان در مسیر پیشرفت و تعالی افزودند: اگر انسان در مسیر الهی حرکت کند، هیچ مانعی نمیتواند جلوی رشد او را بگیرد؛ زیرا سراسر عالم بر اساس حق و عدل اداره میشود.
ایشان با تقدیر از خدمتگزاری مسئولان به مردم، خدمت به جامعه را از ارزشمندترین اعمال دانسته و بیان داشتند: آنچه برای انسان باقی میماند، خدمت به بندگان خداست. هر اندازه انسان بتواند گرهی از کار مردم باز کند، به همان میزان به خدا نزدیکتر خواهد شد.
آیتالله جوادی آملی با اشاره به ظرفیتهای علمی و تمدنی ایران اسلامی خاطرنشان کردند: این سرزمین دارای ریشههای عمیق فرهنگی و معنوی است و هیچ مانعی برای پیشرفت کشور وجود ندارد، البته به شرطی که از سرمایههای انسانی و الهی خود بهدرستی بهره ببریم.
معظمله در ادامه با تأکید بر ضرورت نگاه کلان مدیران کشور تصریح کردند: مدیریت صحیح آن است که انسان جهانی بیندیشد و محلی عمل کند. امروز جهان به هم پیوسته است و هیچ کشوری نمیتواند بدون شناخت تحولات جهانی برای آینده خود برنامهریزی کند.
ایشان همچنین مهمترین مانع پیشرفت انسان و جامعه را غفلت از اصلاح درون دانسته و اظهار داشتند: پیش از مبارزه با دشمنان بیرونی، باید با دشمن درونی یعنی هوا و هوس مبارزه کرد؛ زیرا تا انسان بر نفس خود مسلط نشود، بسیاری از مشکلات اخلاقی و اجتماعی پابرجا خواهد ماند.
آیتالله جوادی آملی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دشمنیهای تاریخی رژیم صهیونیستی با ملتها، بر ضرورت حفظ وحدت، اخلاق و خدمترسانی صادقانه به مردم تأکید کرده و گفتند: خدمت به مردم عبادت بزرگی است و جامعهای که بر پایه اخلاق، همدلی و مسئولیتپذیری شکل بگیرد، در برابر تهدیدهای بیرونی نیز استوار خواهد ماند.
در ابتدای این دیدار، سید ستار هاشمی گزارشی از برنامهها، اقدامات و فعالیتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه کرد.