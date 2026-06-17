مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز گفت: نخستین مرکز پاسخگویی امور مشترکین در این کلان‌شهر خبر داد به منظور هوشمندسازی و متمرکز کردن پیگیری مطالبات و خدمات‌رسانی به شهروندان راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین عبیداوی با اشاره به راه اندازی نخستین مرکز پاسخگویی امور مشترکین آبفای اهواز بیان داشت: تجمیع خدمات پاسخگویی و ارتباط با مشترکین در یک مرکز واحد علاوه بر تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات، زمینه ارتقا رضایتمندی و بهبود کیفیت ارتباط با مشتریان را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه این اقدام برای نخستین بار در شرکت آب و فاضلاب اهواز عملیاتی شده است افزود: افزایش سرعت و دقت در ارائه خدماتی نظیر اعلام رقم کنتور، استعلام بدهی آب‌بها و پیگیری امور مشترکین از مهمترین اهداف ایجاد این مرکز است.

عبیداوی تصریح کرد: در این مرکز ۱۶ کاربر تلفنی از طریق سرشماره ۳۷۷۰۲۱۱۱ به صورت متمرکز با مشترکین بدهکار تماس گرفته و نسبت به اطلاع‌رسانی و وصول مطالبات اقدام می‌کنند که این مدل از ارائه خدمات برای نخستین بار در تمامی مناطق اهواز به‌صورت یکپارچه اجرا شده است.

مدیرعامل آبفا اهواز ادامه داد: شرکت آب و فاضلاب اهواز با بهره‌گیری از طرح‌های نوین و حرکت در مسیر هوشمندسازی، ارتقا بهره‌وری و تکریم ارباب‌رجوع را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است تا خدماتی شایسته و درخور شان مردم شریف اهواز ارائه دهد.

اهواز با بیش از ۲ میلیون نفر و داشتن ۱۵۰ ایستگاه پمپاژ از نقاط استراتژیک کشور به شمار می‌رود.