به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، (مهمترین خبر‌های انرژی در یک بسته خبری ویژه): مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: ۲۲۸ مشترک اداری در روز‌های گذشته به دلیل رعایت نکردن سقف مصرف تعیین‌شده مشمول اعمال محدودیت شدند. کیامهر تصریح کرد: نظارت و پایش ادارات منجر به کاهش ۱.۲ مگاواتی بار شبکه برق شده است.

معاون وزارت نیرو گفت: از این پس هر میزان صرفه‌جویی در مصرف برق در هر استان محقق شود، به سقف مصرف برق همان استان افزوده خواهد شد. براساس اعلام وزارت نیرو: بیش از ۴۲ درصد از مشترکان برق به ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار کنتور هوشمند مجهز شده‌اند که نشان‌دهنده هوشمندسازی ۶۰ درصدی شبکه برق است.

محسن طرزطلب، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی می‌گوید: برای حمایت از اجرای طرح نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بام خانگی تسهیلات ویژه پرداخت می‌شود.

وزیر نیرو با اشاره به بهبود وضع تأمین برق در تابستان امسال در مقایسه با سال‌های گذشته گفت: مردم عزیزمان به عنوان رکن اصلی نظام با کاهش مصرف برق یاری‌رسان ما باشند؛ و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد با آغاز تیرماه و افزایش دما، میزان تقاضای برق از مرز ۷۰ هزار مگاوات عبور خواهد کرد؛ وزارت نیرو گفته، ظرفیت نیروگاه‌های کشور در حال حاضر حدود ۶۵ هزار مگاوات است و برنامه‌ریزی شده تا زمان اوج بار تابستان این میزان به بیش از ۷۰ هزار مگاوات افزایش یابد.