به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ولی‌اله ناصری روز چهارشنبه در آیین بهره‌برداری از مرحله نخست نیروگاه خورشیدی ۱۲ مگاواتی دهلران که با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور و مسئولان استانی برگزار شد، گفت: مجوز ساخت ۷۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان صادر شده و برای حدود ۵۰۰ مگاوات نیز، قرارداد واگذاری زمین منعقد شده است.

وی اضافه کرد: این نیروگاه در قالب چهار واحد احداث شده و مجموع ظرفیت آن به ۱۲ مگاوات می‌رسد که در مرحله نخست ۶ مگاوات آن وارد مدار بهره‌برداری شده است.

ناصری افزود: ۶ مگاوات باقی‌مانده این نیروگاه نیز در آینده نزدیک تکمیل و به شبکه سراسری برق کشور متصل خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری سرمایه‌گذاران و دستگاه‌ها کار ساخت این طرح‌ها هرچه زودتر آغاز شود.