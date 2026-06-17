آغاز فروش فوری و فوقالعاده ۱۱ محصول ایرانخودرو
ایرانخودرو با صدور بخشنامهِ جدید، سیزدهمین مرحله ثبت درخواست خرید خودرو را کلید زد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما
؛ بر اساس اعلام ایران خودرو؛ در این طرح، ۱۱ محصول پرطرفدار این شرکت بهصورت فروش فوری (۳۰ روزه) و فروش فوقالعاده (۹۰ روزه) عرضه میشوند و متقاضیان از امروز چهارشنبه تا ۲۹ خرداد فرصت ثبتنام دارند.
ایرانخودرو بار دیگر فرصت خرید مستقیم محصولات خود را برای متقاضیان فراهم کرده است.
در سیزدهمین دوره ثبت درخواست خرید، ۱۱ خودروی متنوع از جمله پژو ۲۰۷ در مدلهای مختلف، تارا (دستی، اتوماتیک و توربو)، دنا پلاس ۶ سرعته، رانا پلاس و سورن پلاس در تیپهای گوناگون عرضه میشوند. این خودروها در دو قالب: فروش فوری با تحویل ۳۰ روزه، فروش فوقالعاده با تحویل ۹۰ روزه به بازار عرضه خواهند شد.
این طرح سه گروه از متقاضیان عادی، مشمولان طرح جوانی جمعیت و دارندگان خودروهای فرسوده را شامل می شود.
متقاضیان میتوانند از امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد تا پایان روز جمعه ۲۹ خردادماه با مراجعه به سایت رسمی ایرانخودرو نسبت به ثبت درخواست خرید اقدام کنند.
با توجه به محدود بودن ظرفیت ثبتنام، توصیه میشود متقاضیان در بازه زمانی اعلامشده هرچه سریعتر برای تکمیل فرآیند اقدام کنند.