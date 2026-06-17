ایست «نماد» به آسیب‌های اجتماعی/ فعالیت گروه‌های اجرایی طرح «نماد» در ایلام، گسترده‌تر می‌شود

ایست «نماد» به آسیب‌های اجتماعی/ فعالیت گروه‌های اجرایی طرح «نماد» در ایلام، گسترده‌تر می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ به منظور تقویت بنیه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در میان دانش‌آموزان؛ نشست سیاست‌گذاری استقرار نظام ارجاع و تشکیل گروه‌های اجرایی طرح «نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان» (نماد) با حضور امیرحسین آذرمنش، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه استان ایلام برگزار شد.

در این نشست که با هدف ایجاد سازوکار‌های عملیاتی برای شناسایی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در محیط‌های آموزشی، برگزار شد؛ بر ضرورت تدوین یک نظام ارجاع هوشمند و سریع تاکید شد.

هدف اصلی از اجرای طرح «نماد»، رسیدن به نقطه «رفع آسیب» پیش از تبدیل شدن آن به جرم یا آسیب‌های جبران‌ناپذیر اجتماعی است.

دکتر آذرمنش در این جلسه با تاکید بر رویکرد مشارکت‌محور، خاطرنشان کرد: رسیدن به این هدف، نیازمند هم‌افزایی گسترده میان نهاد‌های دولتی، سازمان‌های غیردولتی (NGOs) و مشارکت فعال مردم است.

در این نشست همچنین دستورالعمل‌های مربوط به فعال‌سازی گروه‌های اجرایی در سطوح مختلف و نحوه تعامل میان آموزش و پرورش، نهاد‌های اجتماعی و قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.