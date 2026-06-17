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بدون تعارف با خلبانان قهرمان جنگ رمضان

بدون تعارف این هفته به سراغ خلبانان قهرمانی رفته که در جنگ رمضان به عملیاتی رفتند که به گفته اغلب کارشناسان شانس بازگشت آنها بسیار اندک بوده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۷- ۲۱:۲۱
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برچسب ها: بدون تعارف ، خلبانان ایرانی ، جنگ رمضان
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