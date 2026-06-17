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بیش از ۳ هزار تن گندم بر اساس پیش بینی ها امسال از کشاورزان بردسکن خریداری خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی بردسکن در بازدید از مرکز خرید تضمینی گندم این شهرستان گفت: تاکنون ۱۵۰۰ تن گندم از کشاورزان شهرستان در مرکز خرید خریداری شده است.
مهدی مسروری با پیش بینی خرید بیش از ۳ هزار تن گندم در این شهرستان، افزود: تمامی امکانات و زیرساخت های لازم برای خرید حداکثری گندم فراهم شده است و مدیریت جهاد کشاورزی تا پایان فصل برداشت در کنار تولیدکنندگان خواهد بود.