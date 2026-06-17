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وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در خصوص اهداف راهاندازی «موزه یادواره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب» در مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد گفت: این موزه با رویکردی روایتمحور و مبتنی بر اسناد و اشیای واقعی، به منظور ثبت و بازنمایی ابعاد انسانی حمله به یک مرکز آموزشی و شهادت دانشآموزان بیگناه شکل میگیرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در نشست کارگروه تخصصی ایجاد موزه شهدای مدرسه میناب، با تشریح ابعاد فرهنگی، هویتی و بینالمللی این طرح، به اهداف راهاندازی «موزه یادواره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب» در مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد اشاره کرد و آن را گامی راهبردی در مسیر صیانت از حافظه تاریخی ملت ایران و روایت مستند یکی از تلخترین رخدادهای انسانی دوران جنگ ۴۰ روزه دانست.
وی با بیان اینکه این موزه بر پایه رویکردی روایتمحور و با اتکا به اسناد، مدارک، تصاویر و اشیای بهجامانده از این واقعه طراحی خواهد شد، اظهار کرد: موزه یادواره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، بستری فرهنگی برای روایت حقیقت، ثبت حافظه تاریخی و بازنمایی ابعاد انسانی جنایتی است که در آن کودکان و دانشآموزان بیدفاع قربانی خشونت و جنگ شدند.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر اینکه مخاطبان این موزه طیف گستردهای از مهمانان رسمی خارجی، پژوهشگران، دانشآموزان، دانشگاهیان و بازدیدکنندگان عمومی را دربر خواهند گرفت، افزود: هدف اصلی از ایجاد این مجموعه، تبیین ابعاد انسانی حمله به مدرسه شجره طیبه و ثبت این واقعه در حافظه تاریخی کشور و جهان است؛ روایتی که باید برای نسلهای آینده حفظ و منتقل شود.
صالحیامیری راهاندازی این موزه را اقدامی فرهنگی، تمدنی و هویتساز توصیف کرد و گفت: ملتها برای تداوم حیات فرهنگی خود نیازمند حافظه تاریخی هستند و ثبت و روایت مستند رخدادهایی که در آن کودکان قربانی شدهاند، بخشی از مسئولیت ملی ما در پاسداری از این حافظه جمعی محسوب میشود.
وی با اشاره به نقش تعیینکننده سرمایه اجتماعی، انسجام ملی و تقویت هویت ایرانی در شرایط حساس تاریخی، تصریح کرد: روایت مستند چنین وقایعی نهتنها به حفظ حافظه تاریخی جامعه کمک میکند، بلکه زمینهساز تقویت همبستگی ملی و تعمیق آگاهی عمومی نسبت به واقعیتهای تاریخی خواهد بود.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همچنین مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد را یکی از مهمترین ظرفیتهای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار کرد: استقرار موزه شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در سعدآباد این امکان را فراهم میکند که ابعاد انسانی جنگ، پیامدهای حمله به غیرنظامیان و رنج کودکان قربانی خشونت، در معرض دید و قضاوت مخاطبان و هیئتهای رسمی بینالمللی قرار گیرد.
صالحیامیری در ادامه با اشاره به بازتاب گسترده بینالمللی فاجعه مدرسه شجره طیبه میناب، از واکنشهای گسترده سیاسی، فرهنگی و مردمی در جریان سفر اخیر خود به اسپانیا و طرح این موضوع در مجامع بینالمللی خبر داد و گفت: آنچه بیش از هر موضوعی توجه افکار عمومی جهان را به خود جلب کرده، ماهیت انسانی این حادثه است؛ زیرا قربانیان آن کودکانی بودند که در یک محیط آموزشی هدف قرار گرفتند و همین مسئله موجب شده است این واقعه برای وجدان عمومی جهان قابل درک و تأمل باشد.
وی افزود: در دیدارها و گفتوگوهایی که با مقامات کشورهای مختلف، فعالان فرهنگی و شهروندان عادی انجام شد، بارها شاهد ابراز همدردی، تأسف و نگرانی نسبت به این حادثه بودیم. بسیاری از مخاطبان بینالمللی، حمله به یک مرکز آموزشی و قربانی شدن دانشآموزان را اقدامی مغایر با اصول انسانی، ارزشهای اخلاقی و قواعد پذیرفتهشده حقوق بشردوستانه دانستهاند.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر اینکه «روایت میناب از مرزهای جغرافیایی عبور کرده است»، خاطرنشان کرد: این واقعه امروز به بخشی از حافظه مشترک انسانی در مواجهه با خشونت علیه کودکان تبدیل شده است.
وی در پایان تاکید کرد: موزه یادواره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب فرصتی برای انتقال این روایت به جامعه جهانی است؛ روایتی که از مسیر فرهنگ، هنر، میراث تاریخی و زبان مشترک انسانیت میتواند ابعاد انسانی این فاجعه را برای افکار عمومی جهان بازگو کرده و مانع از فراموشی حقیقت شود.