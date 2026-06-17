مدیر جهاد کشاورزی دزفول گفت: باتوجه به ظرفیت‌های ویژه این شهرستان در حوزه کشاورزی، راه‌اندازی پایانه صادراتی محصولات کشاورزی و توسعه دامداری‌های صنعتی در دستور کار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قمرزاده روز چهارشنبه در نشست خبری در محل مدیریت جهاد کشاورزی دزفول بیان کرد: یکی از نیازهای شهرستان، احداث مجتمع کشتارگاهی دام و طیور است، سرمایه‌گذار با آورده شخصی، عملیات احداث این کشتارگاه را آغاز کرده و ساخت آن به‌زودی اجرایی می‌شود.

وی پیگیری برای احداث پایانه صادراتی و مرز هوایی دزفول را یادآور شد و افزود: راه‌اندازی پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در دستور کار قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول گفت: این شهرستان حدود ۹۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد که ۶۵ هزار هکتار آن آبی و ۲۵ هزار هکتار به‌صورت دیم است.

قمرزاده ادامه داد: دزفول متنوع‌ترین شهرستان کشاورزی در سطح خوزستان است، به‌گونه‌ای که ۶۶ نوع محصول و ۴۴ نوع گل و گیاه زینتی در آن تولید می‌شود.

وی با اشاره به کشت ۲۰ هزار هکتار سبزی و صیفی در شهرستان دزفول اظهار کرد: این میزان کشت در کشور بی‌نظیر است و محصولات آن به تمامی نقاط کشور و کشورهای همسایه، به‌ویژه کشورهای اوراسیا و حوزه خلیج فارس، صادر می‌شود.

قمرزاده وجود اراضی مستعد و حاصلخیز، شبکه‌های آبیاری پیشرفته و منابع آب کافی را از دیگر ظرفیت‌های کشاورزی دزفول عنوان کرد و افزود: بهره‌برداران باتجربه، پژوهشگران، مراکز تحقیقاتی و صنایع تبدیلی و تکمیلی، زنجیره‌ای قدرتمند برای توسعه کشاورزی ایجاد کرده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول به وجود پنج زنجیره تولید مرغ در این شهرستان اشاره و بیان کرد: ۳۵ درصد مرغ استان در دزفول تامین می‌شود، موازنه تولید مرغ در دزفول مثبت و در استان منفی است.

وی افزود: با وجود صنایع توانمند در دزفول، در دوران جنگ تحمیلی نگرانی برای تامین مواد غذایی وجود نداشت و شاهد فراوانی محصولات بودیم، به‌طوری که روغن، برنج و مرغ به شهرهای دیگر استان نیز ارسال می‌شد.

بهروز قمرزاده تصریح کرد: زنجیره کشاورزی دزفول تلاش کرد سفره مردم در شرایط جنگی خالی نماند و در راستای فراوانی، نظارت و برخورد با تخلفات، اقدامات خوبی انجام شد، از سال گذشته تاکنون ۲۰۰ پرونده احتکار، گران‌فروشی، قاچاق، کم‌فروشی و تخلف با همکاری تیم‌های نظارتی صمت، فرمانداری و نهادهای نظارتی و امنیتی تشکیل شده است.

وی بر ضرورت روشنگری و تبیین خدمات دولت تاکید کرد و افزود: سند راهبردی کشاورزی در برنامه هفتم توسعه در دزفول تنظیم شده و اقدامات بر اساس این سند و در راستای تامین امنیت غذایی در حال انجام است.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول با اشاره به شعار هفته جهاد کشاورزی با عنوان «امنیت غذایی در سایه وحدت و اقتدار ملی» اظهار کرد: توسعه دامداری‌های صنعتی و احداث باغات در اراضی شیب‌دار در دستور کار قرار دارد.

کشت ۵۰ هکتار نخیلات در دزفول

قمرزاده در خصوص توسعه باغات و نخیلات گفت: در حال حاضر ۵۰ هکتار نخیلات در دزفول کشت شده که کیفیت خرمای تولیدی آن‌ها در استان نمونه است.

وی افزود: عملکرد خرما در دزفول در ۲ سال گذشته ۳۲ تن در هکتار بوده که با رکوردهای جهانی برابری می‌کند، از این رو باید ارقامی کشت شود که با اقلیم منطقه سازگار باشد.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول تاکید کرد: سال گذشته حدود ۳۵۰ هزار تن محصول کشاورزی از دزفول به ۱۸ کشور اوراسیا و حوزه خلیج فارس از جمله روسیه، ازبکستان، امارات، آذربایجان، قطر، ارمنستان، رومانی، افغانستان و استونی صادر شد.

بهروز قمرزاده با تاکید بر ضرورت تکمیل صنایع تبدیلی و تکمیلی افزود: مجوز احداث سردخانه‌ها بر اساس نیاز صادر می‌شود و امید است پایانه صادراتی نیز به‌زودی راه‌اندازی شود.

وی همچنین از پیگیری‌های نماینده دزفول برای حل مشکلات این حوزه قدردانی کرد و گفت: سهمیه سوخت مناسبی برای ماشین‌آلات کشاورزی اختصاص یافته و امسال تنش سوخت در دزفول نداشتیم.

تامین نهاده‌های کشاورزی

این مقام مسئول گفت: امسال با تلاش اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و فرمانداری، نهاده‌های کشاورزی به میزان سه کشت برای محصولات گندم، کلزا، چغندرقند و ذرت تامین شد.

وی افزود: کود ذرت بهاره برای نخستین بار به‌زودی اختصاص می‌یابد؛ شکایت‌های مردمی نیز از طریق سامانه ۱۲۴ رصد و پیگیری شده و بازرسی از عملکرد کارخانه‌ها برای تامین کالاهای اساسی انجام شده است.

قمرزاده در خصوص فعالیت نانوایی‌ها بیان کرد: در حال حاضر ۲۸۶ نانوایی در دزفول فعال است که از این تعداد، ۲۷۸ واحد دولتی و هشت واحد آزادپز هستند.

وی افزود: تعداد نانوایی‌های «نان کامل» دزفول به‌زودی به ۱۱۵ واحد می‌رسد و «طرح همیار امنیت غذایی» برای نظارت بر آن‌ها در حال اجراست.

قمرزاده با بیان اینکه قیمت مرغ تابع ستاد تنظیم بازار استان است، افزود: قیمت مرغ با توجه به میزان جوجه‌ریزی و نرخ نهاده‌ها نوسان دارد.

وی تصریح کرد: برای کمک به کشاورزان، قرار است بخشی از ذرت بهاره توسط تعاون روستایی و شرکت توسعه ذرت خوزستان با قیمت مناسب خریداری شود و چهار مرکز خرید ذرت علوفه‌ای نیز در دزفول راه‌اندازی شده است.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول درباره الگوی کشت تابستانه گفت: این الگو مشخص شده و به‌زودی اعلام می‌شود؛ کشت برنج در برخی مناطق ممنوع و در برخی دیگر محدود شده است.

برخورد با تغییر کاربری اراضی کشاورزی

بهروز قمرزاده تاکید کرد: اراضی کلاس یک دزفول تحت هیچ شرایطی نباید تغییر کاربری یابند، با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز طبق دستور قضایی برخورد می‌شود.

وی افزود: کمیته برخورد سریع با تغییر کاربری غیرمجاز تشکیل شده و ساخت‌وسازهای غیرمجاز پیشین نیز با هماهنگی شورای تامین و مقام قضایی تخریب خواهند شد.

قمرزاده گفت: در حوزه کشاورزی و خارج از محدوده طرح هادی روستایی، هیچ اداره خدمات‌رسانی حق ارائه انشعاب آب، برق یا گاز را ندارد و موارد تخلف و جعل امضا در این خصوص در حال پیگیری قانونی است.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول در پایان در خصوص خرید گندم بیان کرد: مطالبات گندم‌کاران دزفول (حدود ۶ هزار و ۲۷۳ نفر) حدود ۳.۲ همت است. وی از کشاورزان خواست گندم مازاد خود را به مراکز خرید رسمی تحویل دهند. همچنین اعتبارات خط ویژه مکانیزاسیون و آبیاری تحت فشار در حال پیگیری است.

گفتنی است سالانه افزون بر ۲.۵ میلیون تن انواع محصولات زراعی و باغی در دزفول تولید می‌شود.