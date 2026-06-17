به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی سرخس و اداره کل صدا و سیمای خراسان رضوی تفاهم‌ نامه‌ ای برای معرفی ظرفیت‌ های اقتصادی، سرمایه‌ گذاری، ترانزیتی، گردشگری و فرهنگی این منطقه امضا کردند.

این همکاری شامل تولید گزارش‌ های خبری، مستند، برنامه‌ های گفتگو محور و معرفی طرح های سرمایه‌گذاری است تا فرصت‌ های رقابتی منطقه تبیین و جذب سرمایه‌ گذاری تسهیل شود.

دو طرف بر اهمیت این تفاهم‌ نامه در توسعه اقتصادی شرق کشور و معرفی سرخس در سطوح ملی و بین‌ المللی تأکید کردند.