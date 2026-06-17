استاندار قزوین، در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز قزوین، از برنامه‌های راهبردی استان برای تقویت جایگاه اقتصادی و توسعه تجارت خارجی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری، با اشاره به تفاهم‌نامه‌های اقتصادی اخیر، بر اهمیت ایجاد کریدور‌های تجاری تأکید کرد و اظهار داشت: در ادامه این مسیر، تلاش بر آن است تا تفاهم‌نامه‌ای نیز با استان تهران منعقد شود و قزوین در مسیر این کریدور بسیار مهم قرار دارد و می‌تواند نقش کلیدی در تبادل اقتصادی دوطرفه، تأمین مواد اولیه و ایجاد انبار مرکزی برای کالا‌های وارداتی ایفا کند.

وی افزود که این همکاری‌ها علاوه بر تسهیل تبادلات، بازار هدف مناسبی را برای ورود محصولات جدید به داخل کشور فراهم خواهد کرد.

نوذری همچنین به بررسی روند صادرات استان پرداخت و با اشاره به چالش‌های سال گذشته، از چشم‌انداز روشن‌تر اقتصادی خبر داد.

وی گفت: در سال گذشته (۱۴۰۴)، صادرات استان قزوین به رقم ۵۸۰ میلیون دلار رسید که شامل صادرات ۱۲۰ نوع کالا به ۷۰ کشور جهان بود. با وجود چالش‌های ناشی از شرایط جنگی، سیاست‌گذاری ما برای سال جاری (۱۴۰۵) بر افزایش چشمگیر صادرات متمرکز است؛ به‌گونه‌ای که هدف‌گذاری ما رسیدن به رقم ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار صادرات است.