آمریکا و اسرائیل پیمان شکن

رسانه‌های صهیونیستی می‌گویند مقامات آمریکا و اسرائیل بر سر نحوه فعالیت در لبنان به توافق رسیده‌اند، قرار بر این شده که عقب نشینی صورت نگیرد و فقط حملات اسرائیل با هماهنگی آمریکا انجام شود.