امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

آمریکا و اسرائیل پیمان شکن

رسانه‌های صهیونیستی می‌گویند مقامات آمریکا و اسرائیل بر سر نحوه فعالیت در لبنان به توافق رسیده‌اند، قرار بر این شده که عقب نشینی صورت نگیرد و فقط حملات اسرائیل با هماهنگی آمریکا انجام شود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۷- ۲۱:۳۳
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
اجتماع پر شور مردم غیور پاکدشت در حمایت از نظام جمهوری اسلامی
اجتماع پر شور مردم غیور پاکدشت در حمایت از نظام جمهوری اسلامی
۱۴۰۵-۰۳-۲۵
سرعت بخشی به تحویل واحد‌های نهضت مسکن ملی
سرعت بخشی به تحویل واحد‌های نهضت مسکن ملی
۱۴۰۵-۰۳-۲۵
سلام بر محرم
سلام بر محرم
۱۴۰۵-۰۳-۲۵
متن یادداشت تفاهم پایان جنگ میان ایران و آمریکا نهایی شد
متن یادداشت تفاهم پایان جنگ میان ایران و آمریکا نهایی شد
۱۴۰۵-۰۳-۲۵
خبرهای مرتبط

ادامه نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی در لبنان

حملات توپخانه‌ای و پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

آزمون صداقت در تفاهم پایان جنگ؛ چرا راستی‌آزمایی مقدم بر مذاکره است؟

هشدار قاطع قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) به رژیم صهیونیستی

شهادت چهار لبنانی در حملات رژیم صهیونیستی

برچسب ها: پیمان شکنی آمریکا ، ترامپ ، نتانیاهو
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 