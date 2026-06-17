معاون اول رئیس‌جمهور با انتقاد از نگاه قیم مآبانه به جامعه و فرهنگ، گفت: باید با آسیب شناسی برنامه فرهنگی کشور ، روایت واقعی از حوادث سال‌های اخیر را بیان کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدرضا عارف در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونان این وزارتخانه با اشاره به نیاز به آسیب‌شناسی برنامه فرهنگی کشور در پنج دهه گذشته، گفت: باید بررسی کنیم که در چه مواردی نگاه قیم مآبانه به مردم داشته‌ایم. همچنین باید مرور کنیم تا چه اندازه در پیشبرد نگاه رهبر شهید انقلاب در حوزه فرهنگی موفق شدیم.

وی خاطرنشان کرد: کشور در دو سال گذشته به معنای واقعی در جنگ بود. دولت در ابتدای کار خود پیش‌بینی وقوع جنگ را داشت، اما فضای جنگی را به جامعه منتقل نکرد ولی برنامه اقتصاد جنگی را تهیه کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: جنگ۱۲ روزه با رویکرد فروپاشی اجتماعی آغاز شد، اما مردم حماسه ماندگار خلق کردند و دشمن هم دستاورد‌های علم و فناوری ما را در حوزه دفاعی مشاهده کرد. در ادامه دشمن فروپاشی سیاسی را کلید زد و به خاطر برخورد‌های ضعیف ما و عدم روایت‌سازی، کودتای دی‌ماه را با عوامل خود و عضوگیری از جوانان کشور با هزینه بسیار زیادی تحمیل کرد، اما مردم باز هم پایداری خود را اثبات کردند.

محمدرضا عارف همچنین با بیان اینکه برای بازگشت سرمایه اجتماعی، معجزه‌ای رخ داد، گفت: نظام برای اولین بار شجاعت به خرج داد و لیست جان باختگان این حوادث را منتشر کرد و دشمن هم با وجود ادعا‌های خود، نتوانست اسامی بیشتری از آنچه از جان باختگان بود، منتشر کند. برای این افراد مراسم یادبودی برگزار شد و بیانیه رهبر شهید انقلاب درباره شهید تلقی کردن جان باختگان هم تاثیر مهمی در بازگشت سرمایه اجتماعی داشت. فرمایشات رهبر شهید فصل‌الخطاب رویارویی جوانان در حوادث دی‌ماه شد.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه بازگشت سرمایه اجتماعی موجب حماسه‌سازی مردم در اسفند سال گذشته شد، افزود: جنگ رمضان جنگ خلق حماسه خیابان بود و مردم به سایر جبهه‌ها امید و انرژی دادند.

وی با اشاره به اینکه دشمن در جنگ رمضان آگاهانه به مراکز علمی و اقتصادی کشور آسیب زد، خاطرنشان کرد: دشمن با حمله به زیرساخت‌های علمی و اقتصادی به اهداف خود نرسید و مجبور به تسلیم شد. کشور در فاصله جنگ۱۲ روزه تا جنگ رمضان در زمینه علم و فناوری پیشرفت زیادی داشت. حتی عملکرد دفاعی ما در جنگ رمضان هر روز ارتقاء می‌یافت و این مسیر همچنان پس از آتش‌بس ادامه دارد. تحریم‌ها هر چند برای کشورمان هزینه داشت، اما موجب شد که در زمینه علم و فناوری رشد زیادی کند.

وی کنترل و مدیریت تنگه هرمز را از یکی دستاورد‌های جنگ رمضان دانست و گفت: ما برای بیرون راندن دشمن از این تنگه در طول تاریخ شهدای زیادی تقدیم کشور کرده‌ایم. از این پس مدیریت تنگه هرمز بر عهده کشورمان خواهد بود و در برابر خدماتی که به کشتی‌ها بابت تردد ایمن از تنگه هرمز ارائه می‌کنیم، هزینه دریافت خواهیم کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اینکه شرایط ایران پس از جنگ رمضان کاملا متفاوت از گذشته شده است، گفت: یک وزیر کشور اروپایی در یک جلسه به وزیر ما بابت پیروزی در برابر آمریکا تبریک گفته است، چون رفتار آمریکا با اروپایی‌ها، رفتار برده‌وار است. «ایران هراسی» در دنیا تبدیل به «ایران دوستی»، ایران فرهنگی، مقاوم و تاب‌آور شده است. ایران به افتخاری برای کشور‌های اسلامی و منطقه تبدیل شده است.

محمدرضا عارف با بیان اینکه جبهه میدان، خدمت و دیپلماسی هم خوش درخشید، تاکید کرد: مزیت‌های استثنایی ایران پس از این حوادث باید روایت‌سازی شده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه فعال شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر وحدت و انسجام کشور بسیار قوی است، اما در سال‌های اخیر در زمینه اجتماعی عملکرد بدی داشته‌ایم و دشمن مرز و شکاف بین نسل اول و دوم با جوانان و نوجوانان ایجاد کرد. با این حال همین جوانان که شاید از آنان ناامید شده بودیم، در جنگ رمضان در خیابان‌ها میدان‌داری کردند. اکنون نیز باید روایت واقعی از حوادث سال‌های اخیر برای ورود به پنج دهه آینده و فضایی که امام شهید برای بیانیه گام دوم انقلاب تصویر کردند، بیان کنیم. ما این سند را باید مبنای حرکت قرار دهیم.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز توسعه در زمینه علم و فناوری، گفت: راهبرد دولت در ابتدا دستیابی به جایگاه اول منطقه‌ای و سپس دستیابی به مرجعیت علمی در دنیا بود که مرحله اول را به خوبی پشت سر گذاشتیم.

وی با اشاره به برخی انتقادات از برنامه‌های راهبردی دولت در زمینه فناوری‌های نوین و فضای مجازی، بیان کرد: در دولت جمع‌بندی این بود که اینترنت داخلی در اولویت باشد ولی هنوز در رسیدن به اهداف خود عقب هستیم. با این حال ما معتقدیم نمی‌توان با فناوری مقابله کرد.

قطع شدن اینترنت بین‌الملل به کشور آسیب زد؛ چون اطلاعات از ازطریق وی پی ان‌ها به خارج منتقل شد و به اشراف امنیت آسیب وارد شد.

محمد رضا عارف افزود: باید از همه امکانات فناوری برای دستیابی به اهداف خود بهره ببریم، اما مراقب امنیت ملی به عنوان خط قرمز خود باشیم و نباید درباره آن مماشات کرد. شرط اول رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی درباره اینترنت این بود که باید اصلاحات لازم برای ارتقای امنیت ملی ایجاد شود. وزارت ارشاد وظیفه دارد آثار منفی قطعی یا کاهش سرعت اینترنت بر پژوهش و مسایل فرهنگی را بازگو کند.

وی در پایان یادآور شد: ما امروز به زبان هنر و پیوست فرهنگی برای برنامه‌های خود نیاز داریم. نباید برخورد سلیقگی با هنرمندان داشت. ما قیم مردم نیستیم و سلایق شخصی نباید به حساب فرهنگ و انقلاب گذاشته شود، زیرا اینگونه رفتار‌ها جواب نداده است.