معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: از کل مبلغ ۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب سفر رئیس جمهور به استان ایلام؛ که قرار بود در یک بازه دو ساله تخصیص یابد؛ در سال اول، بیش از ۱۱۷ درصد سهم مصوب آن، محقق شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ محمدجعفر قائم پناه در برنامه «افق روشن» سیمای مرکز ایلام؛ از تخصیص بیش از ۱۱۷ درصدی اعتبارات سال اول سفر استانی خردادماه سال گذشته به ایلام خبر داد و گفت: کارخانه سیمان دهلران تا بهمن امسال به بهره‌برداری می‌رسد و مسیر‌های منتهی به مرز مهران تا دو سال آینده چهاربانده خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به طرح‌های کلان این سفر؛ از کارخانه سیمان دهلران به عنوان یکی از طرح‌های پیشران نام برد و افزود: این کارخانه بزرگ‌ترین طرح صنعتی منطقه است که با جدیت تمام در حال اجرا است و پیش‌بینی می‌شود که تا بهمن‌ماه امسال به بهره‌برداری برسد.

قائم پناه همچنین به موضوع راه‌های مواصلاتی اشاره کرد و گفت: چهاربانده کردن مسیر حمیل به مهران و همچنین محور دهلران- اندیمشک از مصوبات مهم این سفر بود که خوشبختانه عملیات اجرایی آن آغاز شده است و حداکثر تا دو سال آینده؛ این مسیر‌های استراتژیک برای تردد زائران و تجار چهاربانده خواهد شد.

وی در ادامه از اجرای مرحله دوم میدان نفتی آذر تا دو سال آینده خبر داد و افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، برنامه‌ریزی برای بازگشایی مرز چیلات دهلران نیز در دستور کار قرار دارد که نقش مهمی در رونق اقتصادی و اشتغال پایدار منطقه ایفا خواهد کرد.