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تجمعات شبانه مردم با حال و هوای محرم

تجمعات شبانه مردم در حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی در این شب ها مصادف شده است با شب های ماه محرم و حال و هوای متفاوتی گرفته است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۷- ۲۱:۳۹
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برچسب ها: حضور حماسی مردم ، اتحاد مردم ایران ، تجمع مردمی
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