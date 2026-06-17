نهاد ناظر رقابت انگلیس با وضع قوانینی جدید، گوگل را ملزم به شفافیت در نحوه رتبه‌بندی نتایج جست‌و‌جو کرد تا با کاهش سلطه این غول فناوری بر بازار، شرایط رقابتی عادلانه‌تری برای کسب‌وکار‌ها ایجاد شود.

تلاش انگلیس برای مهار سلطه گوگل؛ الزام به شفافیت در رتبه‌بندی جست‌و‌جو‌ها

تلاش انگلیس برای مهار سلطه گوگل؛ الزام به شفافیت در رتبه‌بندی جست‌و‌جو‌ها

به گزارش

طبق این قوانین، گوگل موظف است معیار‌های عینی و مشخصی را برای رتبه‌بندی نتایج غیرتبلیغاتی ارائه دهد و فرآیند‌های شفاف‌تری را برای ثبت شکایت کسب‌وکار‌ها و انتقال داده‌های کاربران به سرویس‌های ثالث فراهم کند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از رویترز، دولت انگلیس در راستای مقابله با سلطه ۹۰ درصدی گوگل بر بازار جست‌وجوی اینترنتی، مجموعه‌ای از مقررات جدید را ابلاغ کرده است.طبق این قوانین، گوگل موظف است معیار‌های عینی و مشخصی را برای رتبه‌بندی نتایج غیرتبلیغاتی ارائه دهد و فرآیند‌های شفاف‌تری را برای ثبت شکایت کسب‌وکار‌ها و انتقال داده‌های کاربران به سرویس‌های ثالث فراهم کند.

این اقدام در ادامه سیاست‌های سخت‌گیرانه انگلیس قرار دارد؛ به‌طوری که پیش از این در خرداد ۱۴۰۵، قوانینی برای حمایت از ناشران در برابر استفاده غیرمجاز از محتوا برای آموزش هوش مصنوعی گوگل تصویب شده بود.

بر اساس جدول زمانی جدید، گوگل سه ماه فرصت دارد تا امکان انتقال داده‌ها را فراهم کند و شش ماه مهلت دارد تا سیستم رتبه‌بندی منصفانه را اجرایی نماید.

اگرچه انجمن ناشران حرفه‌ای انگلیس از این تصمیم استقبال کرده، اما مهلت شش‌ماهه برای اجرای رتبه‌بندی عادلانه را بسیار طولانی دانستند و هشدار دادند که گوگل می‌تواند پیش از اجرای کامل قانون، تغییرات دلخواه خود را اعمال کند.

نهاد ناظر رقابت انگلیس نیز هشدار داده است که در صورت ناکارآمدی این تدابیر، محدودیت‌های شدیدتری در آینده علیه این شرکت وضع خواهد شد.