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استاندار قزوین: شاهد حضور پرشور اقشار مختلف جامعه در این بیش از صد شب بودیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز قزوین گفت:این تجمع یک سرمایه اجتماعی بود و مردم در برابر حفظ آرمانهای خود احساس مسئولیت میکردند و این را یک تکلیف میدانستند.
وی با بیان اینکه مردم بیش از صد شب در خیابانها پرچم گردانی میکنند افزود:نیروهای مقتدر مسلح نیز در میدان عملکرد قابل قبولی داشتند.
استاندار با بیان اینکه مردم با حضورشان مسئولیت مسئولان را خطیرتر میکند تا در قبال پاسخگویی به نیازهای مردم بیشتر تلاش کنیم اظهار داشت: ما در نقاط مختلف استان تمامی شهرها و روشتاها شاهد حماسه آفرینی مردم بودیم.
نوذری با اشاره به حوادث دی ماه گفت: این حضور در پاسخ به همان جریانات اتفاق افتاد که دشمنان سختترین حملهها را به رهبر معظم انقلاب داشتند.
استاندار توجه به ناترازی انرژی را یکی از مهمترین اولویتهای دولت در استان برشمرد.
محمد نوذری استاندار نصب پنلهای خورشیدی را یکی از مهمترین اولویتهای اقدامات دولت در حوزه انرژی و ناترازی انرژی عنوان کرد.
استاندار نظارت بر بازار، آب، بهداشت، گردشگری و کشاورزی را از دیگر اولویتهای مجموعه استانداری در استان بیان کرد.
نوذری توجه به سرانه درمان و تختهای بیمارستانی، آب و از همه مهمتر صنعت را از دیگر اولویتهای کاری دولت در استان عنوان کرد.
وی همچنین از برنامههای راهبردی استان برای تقویت جایگاه اقتصادی و توسعه تجارت خارجی خبر داد.
استاندار قزوین با اشاره به تفاهم نامههای اقتصادی اخیر، بر اهمیت ایجاد کریدورهای تجاری تأکید کرد:در ادامه این مسیر، تلاش بر آن است تا قزوین در مسیر این کریدور بسیار مهم قرار دارد و میتواند نقش کلیدی در تبادل اقتصادی دوطرفه، تأمین مواد اولیه و ایجاد انبار مرکزی برای کالاهای وارداتی ایفا کند.
وی افزود که این همکاریها علاوه بر تسهیل تبادلات، بازار هدف مناسبی را برای ورود محصولات جدید به داخل کشور فراهم خواهد کرد.
نوذری همچنین به بررسی روند صادرات استان پرداخت و با اشاره به چالشهای سال گذشته، از چشمانداز روشنتر اقتصادی خبر داد.
وی گفت: در سال گذشته (۱۴۰۴)، صادرات استان قزوین به رقم ۵۸۰ میلیون دلار رسید که شامل صادرات ۱۲۰ نوع کالا به ۷۰ کشور جهان بود. با وجود چالشهای ناشی از شرایط جنگی، سیاستگذاری ما برای سال جاری (۱۴۰۵) بر افزایش چشمگیر صادرات متمرکز است؛ بهگونهای که هدفگذاری ما رسیدن به رقم ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار صادرات است.
اولویتهای اصلی ما توسعه زیرساختهای سلامت، صنعت و مدیریت ناترازی انرژی است
محمد نوذری، استاندار قزوین، بر ضرورت تمرکز بر حوزههای استراتژیک استان از جمله سلامت، صنعت و انرژی تأکید کرد و از اقدامات گسترده استان در مدیریت ناترازی برق از طریق انرژیهای تجدیدپذیر خبر داد.
استاندار قزوین با اشاره به جایگاه ویژه استان در سطح کشور اظهار داشت:قزوین چهارمین استان صنعتی ایران محسوب میشود و با توجه به ماهیت اقتصادی استان، مدیریت چالشهای صنعتی و بازگشایی گرههای تولید از وظایف اصلی ماست. ما در شرایطی هستیم که با جنگ اقتصادی دشمن روبهرو هستیم و این امر مدیریت بازار و اشتغال را دشوارتر میکند، اما تلاشهای ما برای مدیریت بازار و حمایت از تولید با جدیت ادامه دارد.
وی همچنین بر اهمیت تقویت زیرساختهای سلامت، تأمین دارو و نیازهای اولیه مردم تأکید کرد و حوزه کشاورزی را به عنوان پیشنیاز توسعه صنایع فرآوری، از اولویتهای برنامهریزی استان برشمرد.
نوذری در بخش مهمی از سخنان خود به مدیریت ناترازی انرژی پرداخت و گفت: ما برای مقابله با بحران انرژی، از ظرفیت انرژیهای خورشیدی استفاده میکنیم. در حالی که ظرفیت تولید برق خورشیدی استان در ابتدای دوره حدود ۷ مگاوات بود، اکنون با اعزام ۱۰۰ مگاوات برق به شبکه، این رقم را به سرعت افزایش دادهایم. هدف ما رساندن این ظرفیت به ۱۲۵ مگاوات در روزهای آتی و رسیدن به ۲۰۰ مگاوات تا پایان سال جاری است.
استاندار قزوین افزود:این طرح تنها محدود به صنایع نیست؛ ما برنامههایی برای نصب پنلهای خورشیدی بر روی سقف حدود ۱۰۰ مدرسه و ادارات دولتی داریم. همچنین در مناطق صنعتی، ظرفیتهای گستردهای برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی خورشیدی فراهم شده است تا علاوه بر مدیریت ناترازی، بهرهوری اقتصادی نیز افزایش یابد.