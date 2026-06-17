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رئیس اداره حفاظت محیط زیست بندر ماهشهر از مشاهده و کشف یک بهله پرنده شکاری شاهین توسط پرسنل پتروشیمی بندر امام خمینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ایرج سلیمانی گفت: در تماس رئیس اداره HSE پتروشیمی بندر امام خمینی با اداره محیط زیست شهرستان بندر ماهشهر مبنی بر مشاهده و کشف یک بهله پرنده شکاری از نوع شاهین توسط عوامل آتشنشانی پتروشیمی بندرامام، بلافاصله نمایندگان اداره حفاظت محیط زیست به محل شرکت مراجعه کردند.
وی افزود: در این مراجعه، مشاهده شد بک بهله پرنده شاهین در سلامت کامل توسط عوامل آتشنشانی آن مجتمع نگهداری میشود و بلافاصله مراتب صورتجلسه و پرنده به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان منتقل شد.
سلیمانی بیان داشت: پرنده در همان روز توسط یگان این اداره برای رهاسازی در طبیعت به اهواز منتقل و به ادارهکل حفاظت محیط زیست استان تحویل شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست بندر ماهشهر با تشکر از عوامل پتروشیمی بندر امام به ویژه واحد HSE و آتشنشانی به دلیل اقدام پسندیده در راستای حمایت و حفاظت از گونه ارزشمند حیات وحش، بر لزوم همراهی و حمایت همه مردم از محیط زیست و حیات وحش تأکید کرد.
وی می گوید: شاهین، پرندهای شکاری با جثهای متوسط، بالهای بلند و نوک تیز و دم نسبتا بلند است. این پرنده دارای منقاری خمیده و قلاب مانند است که برای دریدن گوشت طعمه مناسب است. چشمان بزرگ و تیزبین آن، قدرت دید فوق العادهای دارد که به شکار دقیق کمک میکند.