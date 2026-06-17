معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز مرحله دوم ثبت‌نام مسکن استیجاری ویژه زوج‌های جوان خبر داد؛ طرحی که در راستای اجرای قانون مصوب سال ۱۳۷۷ و با هدف حمایت از مستأجران جوان در چند استان کشور وارد مرحله جدید شده است.

به گزارش خبرنگار گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز مرحله دوم ثبت‌نام متقاضیان طرح مسکن استیجاری ویژه زوج‌های جوان خبر داد و گفت: این طرح در چارچوب قانون استیجار مصوب سال ۱۳۷۷ در حال اجراست.

بر این اساس، ثبت‌نام متقاضیان در استان‌های گیلان، خراسان جنوبی و البرز طی روزهای ۲۶ و ۲۷ خرداد انجام شده است.

وزارت راه و شهرسازی همچنین برنامه‌ریزی کرده تا پایان سال ۱۰ هزار واحد استیجاری دولتی را وارد چرخه بهره‌برداری کند. به گفته مسئولان، منابع مالی این طرح از محل دارایی‌های وزارت راه و شهرسازی تأمین می‌شود و بار مالی جدیدی برای بودجه کشور نخواهد داشت.

در افق سه‌ساله نیز تأمین و عرضه ۷۵ هزار واحد استیجاری دولتی برای زوج‌های جوان در دستور کار قرار گرفته است.