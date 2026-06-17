هوش مصنوعی آفلاین به کمک پزشکی آمد؛ معاینه بیماران بدون نیاز به اینترنت
نسخه جدید یک سامانه پزشکی مبتنی بر هوش مصنوعی معرفی شده که قادر است بدون اتصال به اینترنت، فرایند معاینه، انجام بیش از ۱۲۰ آزمایش تشخیصی و پشتیبانی از نسخهنویسی را انجام دهد؛ فناوری که برای مناطق محروم و وضع اضطراری طراحی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
شرکت پاکستانی «زویا تکنولوژیز» از نسخه جدید سامانه پزشکی خود با نام ZoyeMed رونمایی کرده است؛ سامانهای مبتنی بر هوش مصنوعی که بدون وابستگی به اینترنت، امکان غربالگری، معاینه و انجام بیش از ۱۲۰ آزمایش تشخیصی را فراهم میکند.
این دستگاه با استفاده از یک الگوی اختصاصی هوش مصنوعی که بهصورت کامل روی خود سامانه اجرا میشود، میتواند در کمتر از ۳۰ دقیقه مراحل مختلف یک معاینه پزشکی، از ارزیابی اولیه تا ارائه پیشنهادهای درمانی را مدیریت کند.
بر اساس اعلام شرکت سازنده، این فناوری برای استفاده در مناطق دورافتاده، مأموریتهای بشردوستانه و وضعی که دسترسی به شبکههای ارتباطی قطع یا محدود است، توسعه یافته است. با این حال، تصمیم نهایی درباره درمان، همچنان بر عهده پزشک خواهد بود.