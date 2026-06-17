پیگیری روند اجرای طرح ها در سفرمعاون سیاسی‌ـ‌اجتماعی استاندار اصفهان به لنجان و حمایت بنیاد برکت از نانوایی ها در نایین را در این بسته خبری بخوانید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون سیاسی‌ـ‌اجتماعی استاندار اصفهان در سفری به لنجان، علاوه بر پیگیری برنامه‌های محله‌محور و اجرای طرح‌های اجتماعی، از اقامتگاه بانوان و مرکز توانبخشی شهید مدنی زرین‌شهر بازدید کرد.

ایوب درویشی، معاون سیاسی‌ اجتماعی استاندار اصفهان، در سفری به لنجان با هدف تحقق سیاست‌های اجتماعی و تقویت رویکرد محله‌محوری، از بخش‌های مختلف مرتبط با خدمت‌رسانی به اقشار نیازمند بازدید کرد.

در این بازدیدها، مسائل و درخواست‌های مطرح‌شده بررسی و برای رفع آن‌ها پیگیری‌های لازم در دستور کار قرار گرفت.

وی همچنین در ادامه برنامه‌ها از اقامتگاه بانوان بازدید کرد و بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از فعالیت‌های آموزشی، حمایتی و توانمندسازی در حوزه بانوان تاکید کرد.

معاون سیاسی‌ـ‌اجتماعی استاندار علاوه بر ارزیابی روند خدمات ارائه‌شده، خواستار استمرار اقدامات مؤثر برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش کیفیت خدمات شد.

درویشی در بخش دیگری از این سفر از مرکز توانبخشی شهید مدنی زرین‌شهر نیز بازدید کرد و گفت رویکرد محله‌محوری یعنی خدمات اجتماعی از نزدیک به مردم ارائه شود و نیازهای واقعی ساکنان محله‌ها مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.

وی بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و ظرفیت‌های محلی برای ارائه خدمات تخصصی و پایدار به جامعه هدف تاکید کرد.

بنیاد برکت از نانوایی‌های شهرستان نایین برای توسعه تجهیزات و تأمین برق در شرایط بحران حمایت می کند.

مجری بنیاد برکت استان اصفهان گفت: برای تداوم خدمت رسانی واحدهای نانوایی شهرستان نایین و تامین نیاز مردم در شرایط بحران و قطعی برق؛ بنیاد برکت با هماهنگی کارگروه آرد و نان فرمانداری ویژه و جهاد کشاورزی شهرستان نایین اقدام به حمایت و تخصیص تسهیلات قرض‌الحسنه به ۶۰ درصد از نانوایی‌های سطح شهرستان نایین کرد.

سید عباسعلی زرگری افزود: نانوایی ها میتوانند این تسهیلات را در راستای نوسازی، خرید و توسعه تجهیزات نانوایی و تأمین برق در شرایط بحران دریافت کنند و تا پایان امسال ۹۰ درصد از نانوایی های این شهرستان به شبکه برق اضطراری و سوخت مایع تجهیز می شوند.