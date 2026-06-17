بازار خوابیده بود؛ ایران‌خودرو آن را بیدار کرد

بازار خوابیده بود؛ ایران‌خودرو آن را بیدار کرد







به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ در فهرست اعلامی قیمت محصول های ایران‌خودرو درب کارخانه، قیمت تارا توربو اتوماتیک از ۱۹.۴۷۹.۳۵۸.۰۰۰ ریال به ۲۷.۳۹۸.۲۴۳.۰۰۰ ریال (حدود ۱۸ هزار دلار) رسیده‌ است تا با ۴۰ درصد افزایش قیمت تویوتا کرولا را هم پشت سر بگذارد.

قیمت سورن پلاس TU۵P با فرمان برقی نیز از ۱۳.۷۰۲.۹۴۵.۰۰۰ ریال به ۱۸.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (حدود ۱۳ هزا دلار) رسیده‌است.

پژو ۲۰۷ TU۵P دنده‌دستی سقف شیشه‌ای رینگ آلومینیومی که ۱۲.۹۰۰.۷۰۴.۰۰۰ ریال قیمت داشت، حالا ۱۹.۲۳۵.۶۷۵.۰۰۰ ریال قیمت دارد و حدود ۵۰ درصد گران شده‌ است.

تارا ۶ دنده دستی V۱P نیز ۱۴.۴۷۸.۸۳۷.۰۰۰ ریال قیمت داشت و حالا ۱۸.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال قیمت دارد و ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته‌ است.

در جهت افزایش قیمت محصول های ایران‌خودرو در کارخانه، قیمت دنا پلاس ۶ دنده دستی با رینگ آلومینیومی نیز از ۱۴.۵۳۵.۹۲۴.۰۰۰ ریال به ۲۰.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال رسیده‌ و حدود ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته‌ است.

در حالی که در روز‌های اخیر با انتشار خبر توافق، شاهد ریزش قیمت خودرو و آرامش در بازار بودیم، شرکت ایران‌خودرو افزایش قیمت ها را اعلام کرد.