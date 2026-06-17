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حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه با تأکید بر نقش عوامل اجتماعی و خانوادگی در سلامت افراد گفت: پزشکان باید در کنار تشخیص و درمان بیماری، به شرایط اجتماعی، فرهنگی و سبک زندگی بیماران نیز توجه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به تأثیر مستقیم نهادهای اجتماعی بر سلامت افراد اظهار کرد: بسیاری از بیماریها ریشه در سبک زندگی، رفتارهای اجتماعی، وضعیت اقتصادی، آموزش، خانواده و سایر عوامل اجتماعی دارند و نمیتوان سلامت را صرفاً از منظر مسائل جسمی و زیستی بررسی کرد.
وی افزود: سبک زندگی نادرست، از جمله تغذیه نامناسب، کمتحرکی و برخی الگوهای رفتاری رایج در جامعه، زمینهساز بیماریهای مختلف است و توجه به این عوامل میتواند نقش مهمی در پیشگیری و درمان ایفا کند.
خسروپناه با بیان اینکه پزشکان باید نگاه جامعتری به بیماران داشته باشند، تصریح کرد: شناخت ابعاد خانوادگی و اجتماعی زندگی افراد در کنار تشخیص بیماری، میتواند به اثربخشی بیشتر درمان کمک کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین بر ضرورت تقویت رویکرد «پزشکی خانواده» و «پزشکی اجتماعی» در نظام سلامت کشور تأکید کرد و گفت: سیاستگذاری و حکمرانی حوزه سلامت باید بیش از گذشته به این رویکردها توجه کند تا پزشکان آینده علاوه بر جامعنگری، جامعهنگری را نیز در عمل دنبال کنند.
وی ابراز امیدواری کرد مباحث مرتبط با پزشکی اجتماعی و تأثیر عوامل اجتماعی بر سلامت، در برنامههای آموزشی علوم پزشکی کشور مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
این اظهارات در مراسم رونمایی از کتاب «پزشک جامعهشناس» مطرح شد؛ اثری که به بررسی ارتباط میان نهادهای اجتماعی و حوزه سلامت میپردازد.