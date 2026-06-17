به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، در پی انسداد و راهبندان در مسیر تردد و فعالیت کامیون‌های معدن طلایِ تفتان توسط تعدادی از معترضین محلی و حضور پلیس برای رسیدگی به موضوع؛ تصاویری در فضای مجازی از صحبت‌های منتسب به یک نفر از مأموران خطاب به افراد معترض منتشر، که فرماندهی انتظامی استان ضمنِ تأکید بر لزوم رعایتِ حقوق شهروندی دستور رسیدگی به ابعاد و چگونگی موضوع توسط رده‌های نظارتی را صادر کرد.

نتایج حاصله، متعاقبا به اطلاع مردم شریف استان خواهد رسید.