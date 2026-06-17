میدان را رها نکرده‌اند؛ مردم مرزنشینی که با غیرت، عزت و آزادگی بیگانه نیستند و این واژه‌ها را زندگی کرده‌اند؛ میدانی که این بار، لبریز از نام حسین و عباس است و پر است از رد پای آن‌ها...

وقتی که مقصد خیابان به کربلای حسین می‌رسد/ میدان‌داری ایلامی‌ها با حال و هوای محرم

وقتی که مقصد خیابان به کربلای حسین می‌رسد/ میدان‌داری ایلامی‌ها با حال و هوای محرم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ میدان خیابان‌ها این روز‌ها و در ایام محرم، حال و هوایی دیگر گرفته است؛ این روز‌ها عجیب، زیر بار ذلت نرفتن و در برابر ظلم و سرسپردگی ایستادن، پررنگ‌تر از همیشه شده است.

حالا نه تنها میعادگاه ۲۲ بهمن شهر ایلام؛ که در بقاع متبرکه و مساجد و تکایا هم، شور حسینی و طنین نام مبارک حسین پیچیده است.