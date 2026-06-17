به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان ۱۹ تا ۲۶ تیرماه با حضور ۱۶ تیم برتر دنیا در هانگژو چین برگزار می‌شود و تیم مردان ایران در مرحله گروهی با تیم‌های بوسنی، لهستان و ژاپن هم‌گروه است.

برنامه مرحله گروهی این مسابقات در بخش مردان به شرح زیر است:

ایران - لهستان، ۱۹ تیر ساعت ۹ صبح به وقت ایران

ایران - بوسنی، ۲۰ تیر ساعت ۱۴:۳۰ به وقت ایران

ایران - ژاپن، ۲۱ تیر ساعت ۵ صبح به وقت ایران

تیم‌های اول و دوم این دوره از رقابت‌ها در هر دو بخش مردان و زنان، جواز حضور در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را کسب خواهند کرد.