روستای دشت چمران، (بن باباجان) دره‌شهر در استان ایلام به عنوان روستای آزمایشی اجرای طرح زنان نوآور روستایی؛ به عرصه کار و تولید بانوان، تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ مدیرکل دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: این طرح دارای محوریت کشاورزی بنیان و خانواده محور است که در قالب آن، زنان روستایی و عشایر می‌توانند کسب و کار‌های خرد را راه اندازی کنند.

ثریا قاسمی افزود: بانوان فعال روستایی با حمایت صندوق اعتبارات خرد روستایی می‌توانند در مسیر تولید و خودکفایی روستایی قرار بگیرند.

وی تشریح کرد: اجرای این طرح در سه محور تولید گیاهان دارویی، فعالیت‌های کشت گلخانه‌ای کوچک مقیاس و تکمیل زنجیره مرغ بومی؛ حمایت و ساماندهی می‌شوند.

قاسمی تصریح کرد: این طرح با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی، نهاد‌های حمایتی و شرکت‌های دانش بنیان انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: طرح زنان نوآور روستایی به منظور ایجاد اشتغال پایدار برای زنان روستایی با تکیه بر طرح‌های مسئله محور و نیز؛ رونق اقتصادی در روستا‌ها و کمک به امنیت غذایی کشور در حال اجرا است.