به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سردار علی اکبر جاویدان، فرمانده مرزبانی فراجا در سفر به شهرستان زابل، از پایانه مرزی میلک بازدید کرد و از روند کارهای انجام‌شده در این گذرگاه مهم مرزی، مطلع شد.

جانشین فرمانده کل انتظامی در این بازدید، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مرزبانان مستقر در پایانه مرزی میلک، بر ضرورت ارتقای آمادگی عملیاتی و بهره‌گیری از تجهیزات و فناوری‌های نوین در جهت افزایش امنیت و آسان تر شدن تردد‌های قانونی، تأکید کرد.

وی، همچنین نقش پایانه‌های مرزی را در توسعه تعامل های اقتصادی، تجاری و تقویت امنیت پایدار در منطقه های مرزی، بسیار مهم و تأثیرگذار دانست.

گفتنی است در این بازدید، گزارشی از وضع تردد، خدمت های ارائه‌شده و کارهای صورت‌گرفته در عرصه تأمین امنیت و آسان تر شدن مبادله های مرزی، به جانشین فرمانده کل انتظامی ارائه شد.