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رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ایران در مذاکره، روشی مبتنی بر عقلانیت و اقتدار را پیش میبرد که در آن نه از وادادگی خبری است و نه از شعارزدگی، مسیری که لباس پیروزی را بر تن این ملت میپوشاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمد باقر قالیباف در گفتگو با شبکه خبر، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تفاوت این دور از مذاکره با مذاکره های قبل چیست، گفت: این موضوع ابعاد گستردهای دارد اگر بخواهیم تفاوت آنها را اشاره کنیم، ما از سابقهای که از مذاکرات داریم شاید ما بعد از انقلاب را بخواهیم اشاره کنیم، تجربه مذاکراتی و مذاکره در رابطه با جنگ ایران و عراق باشد و بحث مذاکراتی که منجر به قطعنامه ۵۹۸ شد.
قالیباف: ابعاد این دوره از مذاکرات از این جهت متفاوت است که خود حادثه، حادثهای بسیار بزرگ است، درست است که ما به عنوان یک کشور در منطقه هستیم و ممکن است صحنه درگیری، منطقهای باشد، اما واقعیت این است که این حادثه کاملاً تاثیرات جهانی دارد و آثار آن را میبینیم.این جنگ از جهت جغرافیای سیاسی، یک جنگ بینالمللی با تاثیرات بینالمللی است. از جهت موضوعی نیز، در حین اینکه یک جنگ نظامیِ تحمیلشده به ماست، قدرت اول نظامی، سیاسی و اقتصادی دنیا در کنار رژیم صهیونیستی که یکی از قدرتهای هستهای و نظامی موثر در منطقه با آخرین تکنولوژیها است در مقابل ما قرار گرفتند. در حقیقت، دو نماد با دو رویکرد متفاوت در این جنگ مقابل هم قرار گرفتهاند؛ از یک سو یک روحیه و رویکرد استکباری و از سوی دیگر رویکرد توحیدی این در حقیقت یک جبهه حق و باطل است که به تمام معنا شکل گرفته و وارد جنگ شده است ما در حوزه نظامی مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی پیروز شدیم و اجازه ندادیم دشمنان به هیچیک از ۹ هدف خود دست یابند، این جنگ، ابعاد مختلف را دقیقاً نشان داد.
در دوران دفاع مقدس، مردم حضور داشتند اما نقش آنها عمدتاً پشتیبانی بود؛ کمکهای مادی میکردند و فضای جنگ و جبهه در محیطهای جغرافیاییِ محدودِ جبهه و پشت جبهه بود و کشور خیلی تحت تأثیر این موضوع نبود. اما امروز چهار میدان داریم: میدان اول، میدان نظامی است که نیروهای مسلح ما با شجاعت و ایثارگریِ بالا، جلودار آن هستند میدان دیگر، میدانِ خیابان است؛ از آن شب حادثه که سحرگاه ماه مبارک رمضان بود، مردم پای میدان بودند؛ در شهر و روستا. به تعبیر مقام معظم رهبری در ۲۸ بهمن (کمتر از ۱۱ روز به شهادتشان)، فرمودند: اگر ما هم نباشیم شما ملت مبعوث شده هستید؛ این خودش یک میدان است که هنوز هم ادامه دارد یک میدان دیگر، میدان دیپلماسی ماست و میدان دیگر ما، میدان خدمت است. این چهار میدان، بهطور دقیق با یکدیگر پاسکاری میکنند. از آغاز انقلاب تا به امروز، شاید شباهتهایی در پیروزی انقلاب با نوع دیگری از چنین حضور موثری وجود داشت، اما این حضور کنونی، بینظیر است و این چهار میدان با همدیگر به طور دقیق و به قول امروزیها دقیق دارند با همدیگر پاس کاری میکنند. یعنی آن کسی که در بک ایستاده است دارد چطوری مأموریت اش را انجام میدهد، آن کسی که در خط هاف بک ایستاده است میداند چه کار کند، آنکه در نوک حمله است و به وقت این پاس کاری انجام میشود.
از من سؤال کنید تفاوت کجاست میگویم امروز به گونهای است که این چهار جبهه و این چهار میدان مؤثر با هم دنبال میکنند، یک پرچم که پرچم مبارزه با زور و ستم و رفتار خشونت باری که رژیم استکباری آمریکا و رژیم جنایتکار انجام دادند این پرچم حالا من توضیح میدهم در هر لحظهای و در هر روز و در هر هفته در دست یکی از این میادین هست و در حقیقت اینها باهم دارند یه لباس را میدوزند و اون لباس، لباس زیبنده پیروزی بر تیم ایران اسلامی است و افتخار این ملت من سراغ ندارم که چنین هماهنگی باشد و این همه نشئت درگرفته از این است که انسجام وجود دارد عقلانیت وجود دارد اقتدار وجود دارد و تعاریف متفاوت است یعنی ما وقتی حرف از دیپلماسی میزنیم حرف از مذاکره میزنیم او را یک دیپلماسی اقتدار میدانیم و در حقیقت مذاکره اگر خاطرتان باشد من در برجام یک وقتی بحث شد آن موقع من یک جملهای گفتم گفتم من با مذاکره مخالف نیستم موافقم ولی توجه کنید با کدام مذاکره من موافقم با مذاکرهای که خودش یک شیوه مبارزه باشد فرق این دوره مذاکره با دورههای قبلی در این هست که این علم پیروزی میدان که دشمنان ما هم گفتند و دوستان ما هم دیدند ملت ما هم یک عظمت را دیدند که نیروهای مسلح ما با اینکه واقعاً «کم من فئه قلیله» بودند نسبت به این دشمن غداری سراپا تجهیزات و فناوری و امکانات هستند.
اصلا ما با آنها از بعد عده و عده قابل قیاس نیستیم ولی، چون این ملت مبعوث شدهاند این ملت اعتقاد به سنت الهی دارند که راس سنتهای الهی هم عقلانیت است و هم عقلانیت دارند هم اقتدار دارند یک عقلانیت ایرانی که یکپارچه در خودش نشان میدهد یک اقتدار ایران این که ایران یکپارچه در کنار این لباس پیروزی را دارند با هم به تن این ملت رشید ایران در حقیقت به تن میکنم این افتخار دارد شکل میگیرد و پیش میآید لذا در مذاکرهای که یک روش مبارزه هست وادادگی وجود ندارد در کنار این که وادادگی وجود ندارد شعارزدگی هم وجود ندارد بعضی اوقات شعار میدهیم شعار وقتی دشمن میفهمد به تعبیر امروز خالی بندیه تهدید توخالی است دشمن را جسورتر میکند دشمن را پرروتر میکند در این جنگ نمونههایی را من اگر بخواهم به جنابعالی بگویم همین اتفاقی که در خلیج فارس افتاد در همین زمان آتش بس به هر حال نگاه کنید آتشبس را دشمن درخواست کرد دنبال کرد مدتی بود پیگیری میکرد مورد قبول واقع نمیشد ولی وقتی که تصمیم گرفته شد به هر حال آتشبس برقرار شد دیدید که در همین خلیج فارس مرتب آخرین حادثهاش حادثه هلیکوپتر آمریکاییها بود که آن حادثه پیش آمد.
دیدید که او اقداماتی انجام داد ما فی الفور عکسالعمل نشان دادیم، دیدید که دوتا ناوچه که اومدند عبور کنند مورد اصابت قرار گرفتهاند و آتش گرفتند به حدی حجم آتش که ماهوارهها این آتش را نشان دادند آنها رفتند بگویند نیست ولی معلوم شد که هست و اینطوری بود حتی از فرودگاه کشورهای دیگر مثل اردن هر کجا از کشورها اینها پرواز کردند مورد اصابت قرار گرفت این در حالی بود که ما در حال مذاکره بودیم شما نگاه کنید در لبنان به هر حال اونجا بخشی از جبهه مقاومت است در این تفاهم نامهای که هست وقت از ما جبهه مقاومت هستیم و آمریکا هم با رژیم صهیونیستی طرف ما یعنی آمریکا متحدش رژیم صهیونیستی است ما هم با جبهه هستیم وقت آتشبس برقرار شده باید همه این جبهه را در بر بگیرد به طور خاصش لبنان من همینجا از همه مردم عزیز لبنان باید تشکر کنم به ویژه شیعیان و به ویژه حزب الله لبنان که در تجاوز آمریکا به ما در مقابل رژیم صهیونیستی و آمریکا به میدان آمدند و بیش از قریب به چهار هزار شهید دادند حتی ما باید بگوییم در زمانی که ما بعد از سی و هشت و چهل روز در آتش بودهایم اینها تا صد و سه روز زیر آتش بودند درگیر بودند شهید دادند این تفاوت میدان هم اینجاست در همین جا ما روزهایی را داشتیم در همان سری قبل که ضاحیه را زده شد خوب تهدید شد آمریکا اگر اینطور شود ما عکسالعمل نشان میدهیم.
ما در مذاکرهای که با اینها صحبت کردیم اولتیماتوم دادیم حدود ساعت دو بود که دیدید ترامپ توتیت زد و به رژیم صهیونیستی گفت باید آتش قطع کنید دیگر حق نداری ضاحیه را بزنید نگاه کنید اینجا بود که ما با مذاکره که داشتیم در واقع دنبال میکردیم وادار کردیم که این اتفاق بیفتد و بدون شک این با قدرت نظامی ما بوده که این کار انجام شد نمونه دیگرش داشتهایم که باز به ضاحیه حمله شد اینجا بلافاصله دیدید که ما عملیات نصر انجام دادیم پس نگاه کنید اینجا باز میدان آمد و نیروی قدرت نظامی اومد اینکار را در حقیقت انجام داد و البته رژیم هم آمد که پاسخ این را بدهد دومرتبه عملیات نصر را ما ادامه دادیم پس دشمن متوجه شد ما حرف از مذاکره که میزنیم شمشیرمان هم آماده است همه اتفاقی که در حال مذاکره بودیم همین روز یکشنبه ما داشتیم مذاکره میکردیم در همین تهران سر موضوعات با میانجیهایی که بودند همان بعدازظهر که اتفاق ضاحیه افتاد ما در همون جا هم اگر دقت کرده باشید اولاً من بلافاصله در عینی که طول مذاکره بودم اومدم بیرون این توتیت را زدم که خلاصه ما پای موضوع هستیم این تجاوز ما حتماً پاسخ میدهیم اصلاً فضای ما متفاوت شد یعنی به آنها گفتیم که ما حتماً، چون آنها تماس هم داشتند گفتم بدانید که این تجاوزی که به ضاحیه دادید تحت هر شرایطی پاسخ را ما خواهیم داد گفتند دیگر دارد نهایی میشود گفتیم امکان ندارد دوستانمان در نیروهای مسلح آماده بودند فرمان داشتند تدبیر فرماندهی داشتند هم آماده شدیم هرچی به من اونجا میگفتند شما نزنید گفتم ما حتماً میزنیم شما باید دقت کنید که پاسخ ندهید، چون شما زدید ما میزنیم اگر پاسخ بدهید منطقه را میزنیم این فرهنگ غالب بر مذاکره به عنوان یک مبارزه است.
سه نفر با هم تصمیم بگیرند چه کار کنند، دو نفر میگویند این کار را بکنیم، یک نفر میگوید آن کار را بکنیم. به هر حال وقتی هیئت مدیره تصمیم گرفت، قانون و عقل به همه میگوید که وقتی این تصمیم گرفته شد همه کمک کنیم این کار انجام شود. در مجلس شورای اسلامی دیدهاید یک موضوعی آنجا بیاید، قبل از اینکه رأی گیری شود، همه با هرچه توان دارند تلاش میکنند که با حرف خودشان بقیه را قانع کنند ولی نهایتاً به رأی میگذارند دیگر از آن به بعد آن قانون میشود. قانون که میشود دیگر فرقی نمیکند چه کسی موافق است و چه کسی مخالف است پس این خیلی مهم است که به آن توجه کنیم در همه ابعاد من یک مثال ساده زدهام. در مجلس پیچیدهتر است که ۲۹۰ نفر با هم تصمیم میگیرند. من واقعاً داوطلب این کار برای مذاکره نبودم که هیچ، کراهت شدید هم داشتم، نمیخواستم به دلایل مختلف که اینجا نمیگویم. به هر حال امریکا به ویژه ترامپ حداقل این چیزی که روشن و مشخص است، سردار سلیمانی را او طراحی کرده است، او دستور داده است و او ناظر ترور او بوده است. شما فکر کنید برای من آقای سلیمانی برای همه ملت ما عزیز بوده است، برای همه جهان اسلام عزیز بوده ولی برای شخص من متفاوت بوده است.
شما فکر میکنید من با چنین فردی بخواهیم بنشینیم دنبال کنیم و یک مطالبی را جمع کنیم برای من کار راحتی است. ولی وقتی دیدم همه مسئولین نفر دومی را اصلاً نمیگویند، میگویند فقط شما، میگویم یکی دیگر را هم بگویید، حتی پیشنهاد دادم گفتم افراد دیگر هستند ولی وقتی اینطوری شد وظیفه ما است، بنا نیست که آن چیزی که ما دوست داریم انجام بدهیم، باید چیزی که وظیفه ما است را انجام بدهیم پس ما این شکل شروع کردیم. بله آنجا بحثی بود که بحثهایی که داشتیم، البته ما هیچ جا به معنای پیش شرط نداشتیم. پیش شرط به چه معنا، یک وقت دیدیم در خیابانها دیشب پرده زدند، به دوستان گفتم این پیش شرطها را اینطوری نوشتید اصلاً کلمه پیش شرط را میدانید یعنی چه یعنی اینها تا تحقق پیدا نکند ما مذاکره نمیکنیم ما در کدام سندی حرف زده شده باشد ممکن است خواسته ما باشد، به هر حال وقتی مذاکره میکنید در یک چارچوبی پیش میرود. ما به میانجی گفته بودیم به هر حال بحث مربوط به لبنان و بحث مربوط به پولهای بلوکه شده از بحثهای جدی ما بود که اینها محور مذاکرات ما به طور روشن است.
وقتی ما آنجا رفتیم از فرودگاه بخاطر دوری راه، من و دوستان و همکاران من که تشکر میکنم در آن ایام ما به شدت عملیات روانی، اقدامات، به هر حال ما داریم مذاکره میکنیم، همه را زیر ذره بین کنترل میکردیم. وقتی حرف آقای ونس را در زمان سوار شدن به هواپیما از آنجا که داشت میآمد و ما از تهران، آنجا که دیدم که نسبت به لبنان یک اظهارنظری شده بود قبل از پرواز از فرودگاه آنجا زدم که لبنان موضوعی است که تا روشن نشود مذاکره را شروع نمیکنیم. اگر به مذاکره بیاییم قبل از اینکه وارد هرچه شویم اول باید برای لبنان صحبت کنیم و به آنجا رفتیم. آنجا که از هواپیما پایین آمدم ۱۲ و نیم شب آنجا رسیدیم و شب قبل از آن هم من نخوابیده بودم در مسیر ۳ ساعت پرواز هم با دوستان همفکری کردیم و مرتب صحبت میکردیم تا به آنجا رسیدیم و زمانی که پیاده شدیم با آقای آسمونی بعنوان میانجی با وزیر خارجه شان ۲ و ساعت و نیم فقط در رابطه با بحث لبنان صحبت کردیم، چون بقیه موضوعات روشن بود. به او گفتم ۴ ساعت بعد ورود هیئت امریکایی به آنجا بود، من مطلع شدم که آقای ونس که آمده است در فرودگاه در رابطه با لبنان صحبت کردند، قبل از اینکه در بعدازظهر که جلسه شروع شود آقای آسمونی بعنوان میانجی دوباره با من صحبت کرد و گفت این بحثها را صحبت کردهایم و در اول جلسه هم که جلسه شروع شد و سه جانبه که بحثها شروع شود اولین بحث همین شد که آقای ونس به من گفت که شما در رابطه با لبنان یک بحثهایی داشتید، ما اینطوری بود، گفتم این موضوع جدی ما است، بعد که من توضیح دادم بقیه قبول کردند و گفت این همان مذاکره روش مبارزه است این است یعنی این موضوع بوده است. همین الان بند ۱۱ این تفاهم نامه را اگر نگاه کنید، در ارتباط با بحث داراییها بند ۴ و بند ۵ و بند ۱۰ و الان این را میگویم که ثمره کار دیروز است، بند یک، این بندها بندهایی است که اول تفاهم کردهایم اینها باید اجرا شود یا تمام شود یک بخشهایی از آن درحال اجرا باشد که وارد بندهای دیگری شویم.
سؤال: قبل از اینکه اینها را توضیح بدهید در مذاکره اسلام آباد مطالبه امریکاییها چه بود؟
قالیباف: ما واقعاً ۲۲ ساعت مذاکره کردیم. ما دوباره دو سه ساعت دوستان استراحت کردیم، بعد از نماز صبح که از فرودگاه آمدیم و نماز خواندیم یک استراحتی کردیم حدود ۳ ساعت، از ۷ و نیم صبح در جلسات مذاکرات رفتیم و تا ۷ و نیم صبح روز بعد بی وقفه، در سه دور مذاکرات سه جانبه رودررو و سه دور مذاکرات با متن بین ما میانجی و آنها. البته همیشه مذاکره سه جانبه بوده است و میانجی هم بوده است و نهایتاً آن یک موضوع را دنبال میکردند در رابطه با بحث هستهای. مهمترین خواسته آنها و مذاکرات آنها یعنی توجه شان به بحث هستهای بود. ما هم اولین موضوع ما پایان جنگ بود، موضوع بعدی بحث لبنان بود، طلب هایمان و ضمانت اینکه جنگی آغاز نشود، به ما زور نگویید و تهدید نکنید. برای صادر کردن نفت و مشتقات نفت و پتروشیمی و بانک و بیمه و حمل و نقل ما که لازمه این صادرات است که انجام شود، اینها باید آزاد شود. مذاکره که شروع شود شاید دو یا سه یا پنج ماه هم طول بکشد. اینها باید در همان ابتدای کار همان بندهایی که به آنها اشاره کردم. بند ۱۳ میگوید این بندها باید هم شروع شده باشد بعضیها هم باید تمام شود از ابتدا و بلافاصله. من در پایان ان ۲۱ ساعت متوجه شدم مهمترین موضوع آنها هستهای است و همه اش آن را میخواهند. من نمیتوانم بگویم تو این را نخواه، اینجا آنجایی است که میگویند مذاکره وادادگی نیست، این عقلانیت است، این هوشمندی است، باید حواس مان به این باشد.
من بعنوان مذاکره من یک چیزی میخواهم و بگویم محاصره را بردار، او میتواند بگوید راجع به مذاکره با من حرف نزن، میتواند محاصره برداشته شود قبول نکند، بگوید من این کار را میخواهم ولی من نمیتوانم به او بگویم حرف نزن. حق او است که دارد صحبت میکند، او دشمن ما است، ما به او بی اعتماد هستیم ولی نشستهایم و داریم حرف میزنیم. ۲۰ دقیقه آخر راند سومی که هر جلسه سه چهار ساعت بوده است، میخواست بگوید صحبت کنیم گفتیم نگاه کنید من ممنوع هستم برای اینکه بر سر این موضوع صحبت کنم. حالا میرویم جلو این متنها است دیگر کار را با هم دنبال میکنیم. ما در مذاکره به همین میزانی که میجنگیم مصمم هستیم ولی حق مان را میخواهیم، در اوج بی اعتمادی به شما؛ و ما اینجا جایی ایستادهایم که چک هایمان را نقد میکنیم و به فضل الهی و به برکت خون شهداء به برکت مجاهدتهای این مردم، دعا کنند ما هم دست مان روی ماشه است و هم زبان مان و مغزمان و قدرت اصلی مان به آنها منطق مان است. منطق بر همه چیز پیروز است اگر طرف گوش کند، اگر گوش نکند، زبان گوش نکردن آنها قدرت است و دیگر آنجا زبان کاری نمیکند. یا منطق یک وقتی است قدرت ما منطق است، یک وقتی دشمن منطق اش قدرت است. وقتی منطق اش قدرت است باید ادب اش کنیم و سرجای خودش بنشانیم ولی وقتی نشست و آمد حرف بزند، با بی اعتمادی ولی با حسن نیت با او حرف بزنیم. نمونه اش هم این شد که دید ترامپ محاصره را یک شبه برداشت، در تفاهم نامه ۳۰ روز، دیدید آتش بس را از ضاحیه و همه آنجا برد. دوستان میگویند آنها بدقول هستند، ما میدانیم آنها بدقول هستند، ما معلوم است با چه کسی صحبت میکنیم.
ما هم میدانیم با قاتل رهبر شهیدمان، با قاتل شهید سلیمانی و با قاتل فرزندان وطن طرف هستیم. بحث میکردیم با یکی از دوستان که انتقام بگیریم، خواهیم گرفت، همینطور است. مثلاً اگر ماه محرم، شمر امام حسین (ع) را به شهادت رساند و همه آن دار و دسته قصاص اش کنند و او را بکشند، انتقام گرفتن این است، خونخواهی امام حسین امام زمان و حکومت عدل است که باید پیاده شود، خونخواهی تا آن زمان ادامه دارد. اگر ما خونخواه هستیم که انشاالله که هستیم، همه این ملت، خونخواهی امام مان را بخواهیم، خونخواهی امام آزادی قدس است، صد تا نتانیاهو بند کفش رهبری نمیشود، با این غیرت و نگاه و آرمان میایستیم و این کار را انجام بدهیم. خونخواهی رهبر عزیزمان این است که آنها دارند شیعیان ما را در جنوب لبنان که از تاریخ اسلام آنها آنجا هستند آنها را از همه سرزمین شان راندهاند، خونخواهی امام شهیدمان این است که آنها را سرجای شان برگردانیم آنهایی که برای ایران جنگیدند. من نمیخواهم این حرفها را در این زمان بزنم، آنهایی که میگفتند نه غزه و نه لبنان، بدانید لبنان ۴ هزار شهید برای ایران اسلامی داد به اندازه بیش از کل جنگ ما که در طول این جنگ شهید دادیم، آنها ۱۰۴ روز جنگیدند، ما ۳۸ روز جنگیدیم.
سؤال: خیلی از مردم انتظار دارند که جزئیات این یادداشت تفاهم را بدانند که چه است؟
قالیباف: ما وظیفه داریم به مردم آگاهی و اطلاعات بدهیم و این حق مردم است. ولی وقتی ما میخواهیم این را برای عموم مردم بگوییم آن زمان اگر جزئیات را بگوییم دشمن ما هم میداند. ممکن است بگویید شما این مطالب را با دشمن دارید صحبت میکنید به ما هم بگویید ولی وقتی اینها گفته شود ما آن را با روشهایی انجام میدهیم که اگر اینجا بخواهیم دقیق بگوییم باید روشهای آن را هم بگوییم که نمیشود. از این جهت واقعاً همین الان بحثهایی که من کردم بخش قابل توجهی از اینها را به طور کامل نتوانستم بگویم، ممکن است بگویند ایشان توضیح داد مسئول مذاکره کننده هم بوده است، این و این، بله من متوجه آن هستم آنها را در فرصتهای بعدی میگویم. حتماً متن مذاکرات که شروع شود من ماقبل آن را که به این مذاکرات رسیدهایم را حتماً توضیح میدهم، پا به پای مذاکرات را هم آنهایی را که باید بگوییم میگوییم و مردم عزیز را در جریان خواهیم گذاشت.
سؤال: راجع به یادداشت تفاهم و آنچه که دادیم و آنچه که گرفتیم مایل هستید توضیح بدهید؟
قالیباف: ما به هر حال تدابیری داریم از رهبر معظم انقلاب. ما وظیفه داریم در این مذاکرات به آن تدابیر جامه عمل بپوشانیم. بنده دقیقاً میدانم وظیفه من چه است، هیئت میداند که باید چه کاری انجام بدهیم. ما موضوعات مهمی که الان وجود دارد پایان جنگی است که دیشب اعلام شده است، برداشتن محاصره است که دیشب اتفاق افتاده است. یادتان است من روز اول که این بحثها نبود من یک توئیت زدم، وسط جنگ بودیم، گفتم تنگه هرمز دیگر هرگز به شرایط قبل برنمی گردد. نگاه کنید هر آنچه را که ما با زدن میخواستیم بگیریم چندین برابرش اصلاً قابل قیاس نیست با مذاکره گرفتیم.
سوال: یعنی در قبال پاسخ ندادن امتیازاتی رو گرفتید؟
قالیباف: مگر ما اونجا چی میخواستیم شما دیدید تا ساعت دو صبح ترامپ رئیسجمهور آمریکا کل آتشبس را نه در ضاحیه در کل لبنان داد و با اون ادبیات را با نتانیاهو صحبت کرد این مذاکره یعنی روش مبارزه پس نگاه کنید ما مهم این است که به هدف برسیم اون شب من با دوستانمان که مرتب در تماس بودیم در میدان نظامی گفتم شما آماده این کار هستید و باشید ولی شما نگاه کنید یه اتفاق افتاد دیگر یعنی این امنیت برگشت شما از همان شب و امروز دیدید که همه ما مردمی که آواره بودند بیش از پنجاه درصدشان رفتند این قدرت مذاکره یک روش مبارزه هست یعنی این بنده تجربه کار دیپلماسی به اون مبنایی که عزیزانمان بهصورت مهارتی کار را در وزارت خارجه شغلشان است شغل من دیپلماسی نیست من یک رزمندهام ولی با رزمندگی و فرهنگ رزمندگی کار دیپلماسی را دنبال میکنم ما به هر حال براساس این تفاهماتی کردهایم که امضا کردیم بنا هست محاصره سی روز دوره زمانی است که انجام بشود ترامپ دیدید که در این توافقی که شعلهای که امضای نهاییش خواهد شد گفت محاصره را همین امشب برمیدارم و برداشت.
سوال: این امتیاز هایی است که در پی مذاکره و پاسخ ندادن اتفاق افتاد یعنی پاسخ ندادیم امتیاز گرفتیم؟
قالیباف: نه، این در سایه انسجام و اقتدار، نگاه کنید ما مهم این است که به هدفی که داریم برسیم هدف بوده آتش را از مردم برداریم من به شما میگویم اگر این مذاکره نبود اگر ما موشک هم میزدیم آیا این اتفاق میافتاد؟ نه از اگر اون موشک نبود اون شجاعت نبود آن اقتدار نبود من اینجا صحبت میکردم یک خالی بندی بیش نبود اینها همدیگر را تکمیل میکنند این همان چهار میدانی است که من گفتم اگر مردم ما توی خیابان نبودند این غیرت را نداشتند، این انسجام را نداشتند منی که امروز رئیس هیئت هستم به عنوان رزمنده میتوانستم با این قدرت حرف بزنم هرگز نیروی مسلح ما نسبت به دشمن تا بن دندان مسلح میتواند پوزه آن را بزند بعد از خداوند تبارک و تعالی جز حمایت مردم امکانپذیر بود هرگز.
سوال: یعنی در واقع الان روند مذاکراتی و سیری که طی کردیم و رسیدید به این یادداشت تفاهم از این جنس است؟
قالیباف: از این جنس است با آقای؟ صحبت میکردم میگفت واقعاً اصلاً ایران و انقلاب مایه افتخار جهان اسلام شد مردم لبنان از هر طیف و دین و مذهبی هستند اینطوری میبینند که چنین اقتدار و عزت واقعاً برای جامعه اسلامی است عزت برای همه آزادگان دنیاست.
سوال: یک نامه تقدیر و تشکر از جناب شیخ نعیم برای جنابعالی واصل شد؟
قالیباف: بله، محبت ایشان بود ولی درواقع اونجا تشکر از رهبری معظم است تشکر از این ملت غیرتمند و با عزت ماست تشکر از نیروهای مسلحی است که خون دادن در این مسیر ایستادند ما هم به سهم خودمان در هیئت مذاکرهکننده به عنوان یک رزمنده این کار را دنبال کردیم پیش بردیم پس این که میگویید چه فرقی میکند اینها فرای ماهوی است این واقعیتی است که قرآن به ما یاد داده ما همه عده و عده را جمع میکنیم با عقلانیت با اقتدار کارمان را انجام میدهیم شما پیروزیهای این را هم شاهدید که این اتفاق دارد میافتد که باید بهش توجه کامل داشته است.
سوال: پس اگر بخواهیم در واقع در یک خط بخواهیم در یک خط روش مذاکراتی که پیش گرفتیم بهاین صورت میشود تعریف کرد که ما غرض مان از مذاکره یا جنگ تحقق هدفی است که داریم گاهی وقتها هدف در مذاکره اتفاق میافتد گاهی وقتها در میدان و در جنگ اتفاق میافتد و آنچه که راجع به ضاحیه اتفاق افتاد بار دومی که رژیم تجاوز کرد به ضاحیه بیروت و ما گفتیم پاسخ خواهیم داد، اما پاسخ ندادیم یکی از مصادیقی است که میتوانست در میدان اتفاقاتی بیفتد ولی مذاکره دستاوردهای بیشتری برای ما داشت مذاکرات او یو هم از همین جنس است و ازجمله امتیازاتی که جنابعالی برای ما بفرمایید که چه امتیازاتی را ما در پی پاسخ ندادن دریافت کردیم که اهداف بیشتری برای ما تامین کرد؟
قالیباف: همینطور است هر جنگی پیروزی داشته باشد اگر این نهایتاً منجر به یک سند حقوقی و سیاسی نشود آن پیروزیها ثبت نشود هیچ منفعتی پیدا نخواهد کرد نه در تاریخ نه در مزایا، تثبیت دستاوردهای دستورات میدان است الان ما در جنگ چهل روزه پیروز شدیم در مذاکره این دستاورد شکل میگیرد الان هم جنابعالی که میگویید ما وسط مذاکره بودیم ضاحیه را زدند همونجا بهش گفتیم ما میزنیم هر چی گفتند نه ما میزنیم من کاملاً اونجا نگاه بکنید وقتی من اونجا صحبت میکردم این مباحث ما در کمتر از شاید مثلاً دقایقی منتقل میشد به طرف میانجی اینجا نشسته دارد صحبت میکند اینها را منتقل میکنند طبیعی هم هست همان طور که ما منتقل میکنیم که به هرحال تصمیمات پیش میبرد.
سوال: چه شد که نزدیم؟
قالیباف: اینجا پس پس مذاکره این است اینجا وقتی اینطوری شد بحث شد خوب ما اینجا دعوا سند چی میشود ما در مذاکره نشسته بودیم که بعضی از این سندها را یک بندهایی را اصلاح کنیم، باور کنید سه چهار ساعت که مذاکره کرده بودیم با یک ادبیات کار جلو میشد ولی این اتفاق افتاد ما به عنوان مذاکرهکننده وارد این شدیم که ما حتماً اینکارو انجام میدهیم مطلع بشوید نتیجه این شد که حالا بعد من توضیح میدهم توی نشستهای بعدی که ما به هر حال من بعضا انتقاد میکردند که چرا کمتر صحبت میکنید خوب قطعاً مردم ما حق دارند که همه چی را بدانند ما هم باید به اونها بگوییم ولی مردم ما الحمد الله این قدر فهیم و درک بالایی دارند که وقتی ما میخواهیم آنها دقیق اینها را متوجه بشوند طبیعتاً دشمن ما هم این را متوجه میشود یه جایی شما معذور داریم من الان میگویم بخشی از متنهایی که ما باید اصلاح میکردیم یعنی اصلاح میکردیم به این معنا که به تفاهم نهایی میرسیدیم توی این مدت پنجاه شصت روزه که ما مذاکره کردیم آنها را به نتیجه نرسیدیم ولی توی اون چند ساعت همه را به نتیجه رسیدیم نمونه کلیاش حالا بعد میگویم اینها مثلاً یکی از اینها در رابطه با خود لبنان بود اصلاً علتی که الان این اقدام افتاده یعنی در حقیقت توانستند حرکت کنند بروند در همان بحثی بود که اونجا انجام شد یا بحث من اشاره کردم در اتفاقی در میدان افتاد همین که به هرحال ما توی این تفاهمنامه بعدی که امضا کردیم سی روز بود اتفاق محاصره میافتاد توی همان شب اتفاق افتاد شما دیدید ترامپ در طول روز اول محاصره دریایی ایران را برداشتند. البته تنگه هرمز هم باز است دیگر کشتیها میتوانند اونجا راه بیفتند و این موضوع حل شد بلافاصله همانجا من اعلام کردم که این بخش دوم تنگه هرمز الان باز نیست.
سوال: اصلاح کردید؟
قالیباف: نگاه کنید اینکه دوستان بعضاً میگویند من من بیاعتمادترین فردم امروز مخصوصاً، چون مذاکره کنندهام من با آقای جی دی ونس در اسلامآباد بهش گفتم من اینجا آدم مذاکره کنم بدانید که شما بیاعتمادی کامل داریم به شما نه در طول انقلاب ما به آمریکا قبل از انقلاب عمیقاً خیانت به مردم ما کرده از هزار و سیصد و سی و دو و بعد انقلاب ما تا همین لحظه توی این جنگ ولی ما با حسن نیت اومدیم اینجا ولی با اقتدار با شما حرف میزنیم اقتدار همین بس که وقتی او توییت اینطوری شد ما گفتیم شما نگاه کنید بینید چند دقیقه بعد رئیسجمهور آمریکا به این تفاهم نامه و به این کار تن در داد و او را اصلاحش کرد گفت طبق تفاهمنامه از روز شنبه شروع میشود و این کار انجام میشود این یعنی مذاکره مقتدرانه این انجام نمیشود الا با میدان و قدرت نظامی و هرگز قدرت نظامی با آتش به تنهایی نمیتواند چنین اهداف بزرگی بگیرد ما اگر میخواستیم محاصره را بشکنیم باید یه جنگ بزرگتر از جنگ سی و هشت روزه میکردیم برای شکستن آن ولی در یک شب باز زیر سایه قدرت همان موشک این کار اتفاق افتاد.
سوال: راجب مسیر طی شده که بخشیش جنابعالی اشاره کردید نکات دیگری باقی مانده که بخواهید اشاره بکنیم در این روایت مسیری که ما را رساند به امضای یادداشت، البته بحث اسلامآباد را در سؤال مجزا خواهم پرسید روایت شما را از مذاکرات، ولی در مسیری که الان به اینجا رسیدیم اگر نکاتی باز باقیمانده بفرمایید؟
قالیباف: در کلیت میخواهم بگویم چهار میدان به درستی کارشان را انجام دادند من امروز به مردم عزیز میگویم دیگر اینجا از موضع خدمتگزار شان نه بهعنوان رئیس هیئت مذاکرهکننده نه، به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی هستند به همکاران مان در مجلس شورای اسلامی که به من اعتماد کردند در همین زمان جنگ و آتش بس من را به عنوان خدمتگزار خودشان در مجلس انتخاب کردند این را عرض میکنم ما انشاءالله از اجرای این کار توی این آخر هفته که در حقیقت هستیم و با قدرتی که هست با تفاهمنامهای که حالا بعد من انشاءالله امضای این کار به صورت رسمی و شکلی انجام بشود ابعاد اون را توضیح خواهیم داد و با تلاشی که خواهیم کرد که اینها را تحقق بدهیم دیگر وقت آن میدان خدمت است یعنی ما در مجلس در دولت در قوه قضاییه در همه بخشها باید بسیج بشویم حتماً اول به مردم عزیزمان برسیم مردم واقعاً در حوزه اقتصادی مشکلات داشتیم توی ایام مشکلات مضاعف شد امروز اولین بهرهمندی از این را باید آثار این را مردم ببینند این کار را حتماً باید پیش ببریم نکته دیگر این که مهم است حتماً نیروهای مسلح ما نیازمند به توجه و در واقع یک بازسازی و نوسازی دارند، پس ما هیچ وقت با شرایطی که داریم این چهار میدان هیچ موقع بیکار نیستیم همیشه یکی باید در لبه به قول ما بچههای جبهه در لج من باشد به عنوان جلویی نبرد بایستد برای ایران اسلامی مان انشاءالله با شکلگیری و تحقق مربوط به این تفاهمنامه در طول شصت روزی که انشاءالله باید دنبال کنیم که این را به بخش نهایی خودش برسانیم دیگر از اونجا میدان و پرچم دست میدان خدمت است که بتوانیم درواقع جبران کنیم همه این زحمات این عزیزان را ابعاد دیگر مربوط به مذاکره اگر نکتهای باشد عرض میکنم.
سوال: جنابعالی اشاره کردید که بیاعتمادترین فرد الان جنابعالی است که ریاست هیئت مذاکرهکننده را عهده دار هستید و تجربه تاریخی ما هم نشان میدهد که آمریکاییها بدعهد هستند آیا بدعهدی آمریکا را در یادداشت تفاهم و در مذاکرات میشود با تضامینی جبران کرد؟
قالیباف: همین ترامپ دو هزار و شانزده دو هزار و هفده قطعنامه رسمی را جلوی همه پاره کرد انداخت کنار نه اینکه خیلی قابل اعتمادی نیست اصلاً قابل اعتماد نیست خوب ما جلوی چشمان مان دیدیم پاره کرده چه چیزی اعتماده؟ همین قدرتی که ما لحظهای ما باید خودمان قوی باشیم ایران باید قوی باشود تکتک ما باید قوی باشیم تا ایران قوی باشیم وادادگی پیدا نکنیم مهمترین ضمانت قدرت است انسجام مان است، مهمترین ضمانت خداوند بزرگ مهمترین ضمانت فرهنگ عاشورایی، مهمترین ضمانت آن غیرت ایران اینها ضمانت ماست وگرنه شما الان نگاه کنید سه کشور اروپایی که در برجام اینقدر دنبال کردند الان دیدید که بلافاصله بعد از این گفتن ما آمادهایم که در رابطه با تحریم با شما مذاکره کنیم حالا ما نمیخواهیم اینها را رد کنیم ولی همه اینها نیامدند که جمهوری اسلامی را در سه روز بردارند ببرند.
سوال: سپاه را در لیست تروریستی گذاشتند؟
قالیباف: همین الان هنوز در لیست تروریستی است همانهایی که سپاه را در لیست تروریستی گذاشتند این را به شما بگویم سیستمهای امنیتی شان در زمان جنگ با خواهش و تمنا با ماشین سفر کردند، چون هواپیما نمیاومد بیایند اینجا ما را ببنند میگفتند تو با تروریستها چی کار داری همین، همین کشورهایی که ما را تروریست کردند همینهایی که در اروپا در مجلس اروپا در اتحادیه ما را تروریست کردند خوب اینها پس ما بله حتماً این بدبینی را داریم ضمانت چیست ضمانت قدرت ما انسجام ما حرکت ما و البته باز اینجا میگویم ما حتماً باید با عقلانیت پیش برویم گرهای راکه میشود با دست باز کرد لازم نیست با دندان باز کرد با شعار قدرت نیست دوبار شعار بدهی عمل نداشته باشی بیاعتبار میشوی این اصلاً کمک به دشمن است.
سوال: برخی اساساً نسبت به حضور جنابعالی در این مذاکرات نقد داشتهاند و حتی به ویژه بعد از اینکه اون پیششرطهای برای ورود به مذاکرات مطرح شده بودکه اگر این پیش شرطها محقق نشد چرا در این مذاکرات حضور پیدا کردید روند مذاکرات اسلام آباد را اگر ممکن است کوتاه پاسخ بفرمایید؟
قالیباف: یک نکته راجع به مذاکرات در رابطه با هرکاری را اول بگویم مثلا ما در هر شورایی در هیئتمدیره برای تصمیم گرفتن فروختن یک کالایی، یک هیئت مدیره است که مینشینند.
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