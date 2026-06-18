تحقق ۹۸ درصدی آموزش مجازی در آذربایجان شرقی
معاون وزیر آموزش و پرورش از بهرهمندی ۹۸ درصدی دانشآموزان ابتدایی آذربایجان شرقی از آموزش مجازی و حذف مدارس کانکسی در منطقه آزاد ارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
رضوان حکیمزاده در جلسه شورای آموزش و پرورش جلفا با اشاره به توفیقات آموزش ابتدایی استان آذربایجان شرقی در ایام آموزش غیرحضوری اظهار داشت:رصدهای وزارت آموزش و پرورش نشان میدهد که ۹۸ درصد دانشآموزان مقطع ابتدایی استان بهرغم تمامی چالشها از آموزشهای مجازی بهرهمند شدند.
وی از ایثار معلمان استان در دورافتادهترین مناطق و مناطق عشایری که با حضور فیزیکی خود مانع از وقفه آموزشی شدند تجلیل کرد.
حکیمزاده با اشاره به اهمیت دوران ابتدایی در سند تحول بنیادین گفت:اولویت ما گسترش عدالت آموزشی و حمایت از مدارس دولتی است.
وی طرح حامی را یکی از موفقترین اقدامات در جهت حمایت از دانشآموزان دچار ضعف تحصیلی برشمرد و افزود: این طرح علاوه بر تقویت علمی، پیام امید و زندگی را برای دانشآموزان به همراه دارد.
معاون وزیر همچنین از توجه ویژه دولت به محرومیتزدایی از فضاهای آموزشی و اصلاح روشهای یادگیری به عنوان اولویت اصلی ریاست جمهوری خبر داد.
اسفندیار صادقی مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی نیز با اشاره به فعالیتهای انجام شده در قالب طرح مهر برای بازگشایی مدارس گفت: اقدامات موثری در حوزه تجهیز آزمایشگاهها، هنرستانها و راهاندازی خانه المپیاد انجام شده است.
وی افزود: با اجرای طرح حامی در مناطق جلفا، خداآفرین و مناطق عشایری گامهای بلندی برای تحقق عدالت آموزشی برداشته شده و تداوم این مسیر نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه جهت کیفیتبخشی به مدارس است.
این جلسه با تاکید بر لزوم توسعه هنرستانهای جوار صنعت و همافزایی بیشتر میان سازمان منطقه آزاد ارس و دستگاه تعلیم و تربیت برای تربیت نیروی انسانی ماهر و آیندهنگر به پایان رسید.