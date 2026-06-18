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یادواره سرلشکر شهید محمدرضا نصیر باغبان، از شهدای جنگ ۱۲ روزه استان خوزستان در شهرستان دزفول برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اولین سالگرد شهادت و یادواره سرلشکر شهید محمدرضا نصیر باغبان که در جنگ ۱۲ روزه در حملات دشمن صهیونی-آمریکایی به درجه رفیع شهادت نائل آمد، در شهرستان دزفول برگزار شد.
سرلشکر محمدرضا نصیر باغبان در شهرستان دزفول متولد شد و در دوران تحصیلات اولیه خود استعداد بالایی در علوم نظامی از خود نشان داد و به همین دلیل به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست.
وی پس از گذراندن دورههای مختلف نظامی و آموزشی، در سالهای اولیه دهه ۸۰ به عنوان یکی از اعضای مهم نیروی قدس سپاه وارد فعالیتهای عملیاتی و اطلاعاتی شد.
شهید نصیر باغبان در طی سالها خدمت خود، مسئولیتهای کلیدی در سپاه پاسداران به عهده داشت ه یکی از مهمترین مسئولیتهای وی، هدایت عملیاتهای اطلاعاتی در سطح منطقه و خارج از مرزهای ایران بود.
این شهید والامقام به عنوان معاون اطلاعات نیروی قدس، نقشی بسیار حیاتی در هماهنگی عملیاتهای امنیتی و پیشگیری از تهدیدات دشمنان ایران ایفا میکرد و این مسئولیتها وی را به یکی از چهرههای مهم و مؤثر سپاه تبدیل کرد.
شهید نصیر باغبان در بسیاری از عملیاتهای حساس و خطرناک در منطقه غرب آسیا مشارکت داشت و مهمترین دستاورد وی در این زمینه، هدایت عملیاتهای اطلاعاتی علیه گروههای تروریستی و شبکههای جاسوسی خارجی بود و در بسیاری از این عملیات ها، اطلاعات دقیق و زمان بندی دقیق، باعث جلوگیری از تهدیدات امنیتی جدی برای ایران شد.
وی در ۲۵ خرداد ۱۴۰۴، در پی حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به استان تهران به همراه سردار محمد کاظمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه و سردار حسن محقق، معاون این سازمان، به شهادت رسیدند.