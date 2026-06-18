سید عباس عراقچی و آنتونیو تاجانی در تماس تلفنی، درباره مفاد یادداشت تفاهم اسلام آباد گفت وگو و تبادل نظر کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما«سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «آنتونیو تاجانی» وزیر خارجه ایتالیا عصر چهارشنبه در تماس تلفنی درخصوص مفاد یادداشت تفاهم اسلام آباد گفتوگو و تبادل نظر کردند.
در این تماس، وزیران امور خارجه ایران و ایتالیا با اشاره به اهمیت حفظ ثبات و امنیت منطقه، بر بهرهگیری از فرصت ایجادشده در چارچوب این یادداشت تفاهم برای تحکیم صلح و تقویت همکاری میان کشورهای منطقه تأکید کردند.
دو طرف همچنین درباره پیگیری برخی موضوعات مرتبط با روابط دوجانبه توافق کردند.