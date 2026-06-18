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ساختمان شیشهای جام جم صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران که در جنگ ۱۲ روزه مورد هدف قرار گرفت، سندی از جنایات دشمن صهیونیستی-آمریکایی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ۲۶ خرداد سال ۱۴۰۴، دشمن صهیونیستی-آمریکایی ساختمان شیشهای جام جم صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در استان تهران را مورد هدف قرار داد.
دشمن با این اقدام تلاش کرد صدای حق و حقیقت را خاموش کند، اما جنایتی دیگر را به کتاب قطور جنایات خود در دنیا اضافه کرد و برای همیشه در حاطفه تاریخ ماندگار شد.
مقاومت اهالی رسانه برای اطلاع رسانی، دشمنان را در رسیدن به اهداف خود ناکام گذاشت.