به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ۲۶ خرداد سال ۱۴۰۴، دشمن صهیونیستی-آمریکایی ساختمان شیشه‌ای جام جم صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در استان تهران را مورد هدف قرار داد.

دشمن با این اقدام تلاش کرد صدای حق و حقیقت را خاموش کند، اما جنایتی دیگر را به کتاب قطور جنایات خود در دنیا اضافه کرد و برای همیشه در حاطفه تاریخ ماندگار شد.

مقاومت اهالی رسانه برای اطلاع رسانی، دشمنان را در رسیدن به اهداف خود ناکام گذاشت.