اوقات شرعی ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، سوم محرم الحرام ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۳ و ۳۴ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۱۱ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۱۶ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۹ و ۲۲ دقیقه

اذان مغرب: ۱۹ و ۴۲ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۸ دقیقه

ذکر روز پنجشنبه:

۱۰۰ مرتبه لا اله الا الله الملک الحق المبین

حدیث روز:

امام حسین (ع) فرمود: إِنَّ الْکَرِیمَ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ فِعْلَهُ.

شخص بزرگوار و گرامی کسی است که گفتارش با عملش یکی باشد. (مستدرک الوسائل، ج ۷، ص ۱۹۳)

احکام شرعی:

نیت عمره تمتع بدون علم به بقا در مکه

سوال: شخصى که کارمند سازمان حج و زیارت است وبه علّت مأموریت شغلى ممکن است از مکّه خارج شود؛ مثلا به مدینه برگردد، ولى یقین به این امر ندارد، آیا وقت احرام در میقات مى تواند به نیت عمره تمتّع محرم شود؟

جواب: بلى مى تواند و خروج از مکه در صورتى که اطمینان به رسیدن براى اعمال حج را دارد فى نفسه مانعى ندارد ولى باید احکام خروج از مکه در مورد بطلان عمره سابق را رعایت کند. (استفتائات مقام معظم رهبری)