محموله قاچاق انواع سیگار ، تنباکو و سیگار الکترونیکی در بازرسی از یک خودروی عبوری در شاهرود کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرمانده انتظامی شاهرود گفت: پلیس در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین گشت زنی به یک دستگاه خودرو مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

سرهنگ علیرضا شائینی افزود:ماموران در بازرسی وسیله نقلیه، ۱۵ هزار نخ سیگار خارجی ، ۲۵۰ بسته تنباکو و مقادیری سیگار الکترونیکی قاچاق را کشف و ضبط کردند.

شائینی ارزش این محموله قاچاق را ۳ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: متهم برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.