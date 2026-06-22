پخش زنده
امروز: -
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق برخی مشترکان استان سمنان در روز دوشنبه یکم تیر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان به شرح ذیل اعمال میشود:
سمنان:
- بلوار بهارستان، خیابانهای زنبق و نبوت از ساعت ۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر
شاهرود:
- خیابان ۲۲ بهمن حدفاصل خیابان خرقانی تا میدان آزادی و خیابان بایزید بسطامی از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۳:۰۰ ظهر
گرمسار:
- خیابانهای شهیدان صائمی، سیدمحمد طباطبایی خو، اکبر پژم و خیابان دوستان از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۱:۳۰
مهدیشهر:
- روستای فولاد محله از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر