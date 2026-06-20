به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مسئول کمیته استعداد یابی و دانش آموزی فدراسیون جانبازان و توان یابان گفت: این طرح در هشت منطقه کشور با ثبت نام در سامانه برای توان یابان ۱۰ تا ۳۵ سال، در هشت رشته پارا المپیکی بسکتبال ، والیبال نشسته ، تنیس روی میز ، تیر اندازی با تفنگ و کمان ، بوچیا و پارا وزنه برداری و فوتسال شروع شد.

ابرا مصطفوی گفت: در استان سمنان ۲۳۰ نفر از توان یابان ثبت نام کردند که در مدت دو روز با حضور گروه‌های تخصصی ارزیابی و سنجش میشوند تا به عنوان ورزشکار در طرح توسعه و نگهداشت، پرورش یابند.