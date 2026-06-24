به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این بازدید تخصصی با تمرکز بر شناخت چالش‌های اکولوژیک، بررسی وضعیت رسوب‌گذاری و کیفیت منابع آبی دریاچه سد شهید شاهچراغی انجام شد تا زیربنای لازم برای مدیریت پایدار این مخزن آبی به عنوان یکی از کانون‌های مهم زیست‌محیطی دامغان فراهم شود.

ژاله امینی، رئیس گروه برنامه‌ریزی و مدیریت تالاب‌های کشور و ناظر این پروژه، با ابراز رضایت از روند مطالعات پایه گفت : فرآیند تدوین برنامه مدیریتی برای سد شهید شاهچراغی تحت نظارت دقیق کارشناسی قرار دارد تا تمامی استانداردهای ابلاغی در مطالعات تالابی و مخازن آبی کشور لحاظ شود.

وی افزود : تبدیل دریاچه سد شهید شاهچراغی به الگویی موفق از مدیریتِ علمیِ منابع آبی در مناطق نیمه‌خشک رویکرد اجرای این طرح است .

مهدی زارع‌خورمیزی، معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان نیز با تأکید بر حساسیت‌های زیست‌بوم این منطقه گفت : دریاچه سد شهید شاهچراغی به واسطه ایجاد زیستگاه‌های جدید، نقش مهمی در پویایی تنوع زیستی دامغان ایفا می‌کند.