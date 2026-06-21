نگهداری ۳۰۰ گونه گیاهی در باغ گیاهشناسی زاگرس لرستان
رئیس باغ گیاهشناسی زاگرس خرم آباد گفت: بیش از ۳۰۰ گونه گیاهی بومی در باغ گیاهشناسی زاگرس خرم آباد کاشته و نگهدری می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛رئیس باغ گیاهشناسی زاگرس خرم آباد گفت:باغ گیاهشناسی زاگرس خرمآباد یکی از پنج باغ گیاهشناسی کشور است که با هدف حفاظت از گونههای بومی، پژوهش و توسعه ی گیاهان دارویی ایجاد شده است .
محمد مهرنیا افزود:این باغ ۱۲ هکتاری با شش مجموعه ی گیاهی و بیش از ۳۰۰ گونه، بخشی از تنوع زیستی زاگرس را در خود جای داده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان هم گفت:باغ گیاهشناسی لرستان یکی از باغهای تخصصی در کشور محسوب میشود که مجموعهای از گونههای گیاهی بهویژه گیاهان دارویی سازگار با اقلیم زاگرس در آن نگهداری شده است.
فرشاد بابایی افزود: استان لرستان از ظرفیت بالایی برای توسعه ی کشت گیاهان دارویی برخوردار است و میتواند به یکی از قطبهای مهم تولید این محصولات در کشور تبدیل شود.
در ایران بیش از هشت هزار و ۵۰۰ گونه گیاهی شناسایی شده که چهار هزار گونه آن در رویشگاهای زاگرس قرار دارد.