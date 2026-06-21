ین باغ ۱۲ هکتاری با شش مجموعه ی گیاهی و بیش از ۳۰۰ گونه، بخشی از تنوع زیستی زاگرس را در خود جای داده است.

محمد مهرنیا افزود:ا ین باغ ۱۲ هکتاری با شش مجموعه ی گیاهی و بیش از ۳۰۰ گونه، بخشی از تنوع زیستی زاگرس را در خود جای داده است.

باغ گیاه‌شناسی زاگرس خرم‌آباد یکی از پنج باغ گیاه‌شناسی کشور است که با هدف حفاظت از گونه‌های بومی، پژوهش و توسعه ی گیاهان دارویی ایجاد شده است .

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان هم گفت:باغ گیاه‌شناسی لرستان یکی از باغ‌های تخصصی در کشور محسوب می‌شود که مجموعه‌ای از گونه‌های گیاهی به‌ویژه گیاهان دارویی سازگار با اقلیم زاگرس در آن نگهداری شده است.



فرشاد بابایی افزود: استان لرستان از ظرفیت بالایی برای توسعه ی کشت گیاهان دارویی برخوردار است و می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم تولید این محصولات در کشور تبدیل شود.