به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: زنیان پیرکوه به دلیل محدود بودن پراکنش و فشار‌های ناشی از تغییرات اقلیمی و عوامل انسانی، در رده حفاظتی «به‌شدت در معرض خطر انقراض» (Critically Endangered) قرار گرفته است و از این رو، حفظ این سرمایه ژنتیکی در منطقه تنگ صیاد از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است.

کریمی افزود: در قالب این برنامه، اقداماتی نظیر شناسایی و پایش دقیق رویشگاه‌ها، تعیین مناطق حساس حفاظتی، کنترل عوامل تهدیدکننده و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی جهت جمع‌آوری داده‌های جمعیتی در دستور کار کارشناسان این اداره‌کل قرار گرفته است.

وی بیان کرد: منطقه حفاظت‌شده تنگ صیاد یکی از کانون‌های مهم تنوع زیستی کشور محسوب می‌شود و حفاظت از گونه‌های نادر گیاهی در این زیستگاه، نقشی حیاتی در پایداری اکوسیستم‌های طبیعی زاگرس دارد و با اجرای مستمر این برنامه و کاهش عوامل تهدید، به دنبال توقف روند کاهش جمعیت و فراهم‌سازی شرایط احیای پایدار این گونه ارزشمند