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محیطبانان منطقه حفاظتشده هلن ۵۰۰ متر تور ماهیگیری غیرمجاز را از دریاچه سد کارون ۴ کشف و جمعآوری کردند.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری مسئول منطقه حفاظتشده هلن گفت: محیطبانان این منطقه در جریان پایش و گشتهای حفاظتی در محدوده دریاچه سد کارون ۴ موفق شدند ۵۰۰ متر تور ماهیگیری که بهصورت غیرمجاز در آبهای این سد کارگذاری شده بود را شناسایی و جمعآوری کنند.
شهبازی افزود: گشت و کنترل مستمر محیطبانان در محدوده منطقه حفاظتشده هلن و دریاچه سد کارون ۴ با هدف پیشگیری از تخلفات زیستمحیطی و حفاظت از تنوع زیستی منطقه بهصورت مستمر در حال انجام است.