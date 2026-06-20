محیط‌بانان منطقه حفاظت‌شده هلن ۵۰۰ متر تور ماهیگیری غیرمجاز را از دریاچه سد کارون ۴ کشف و جمع‌آوری کردند.

به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری مسئول منطقه حفاظت‌شده هلن گفت: محیط‌بانان این منطقه در جریان پایش و گشت‌های حفاظتی در محدوده دریاچه سد کارون ۴ موفق شدند ۵۰۰ متر تور ماهیگیری که به‌صورت غیرمجاز در آب‌های این سد کارگذاری شده بود را شناسایی و جمع‌آوری کنند.

شهبازی افزود: گشت و کنترل مستمر محیط‌بانان در محدوده منطقه حفاظت‌شده هلن و دریاچه سد کارون ۴ با هدف پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی و حفاظت از تنوع زیستی منطقه به‌صورت مستمر در حال انجام است.